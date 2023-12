Dos acusats de delicte d’odi pacten sis mesos de presó per haver agredit un home al crit de “marieta”

Els dos acusats de delicte d’odi per haver propinat una pallissa a un home a València amb crits homòfobs han pactat una pena de sis mesos de presó, a més de sengles multes, per un import total de 1.800 euros, i la realització d’un curs d’igualtat. La sentència, que és ferma per haver-se arribat a un pacte de conformitat entre les parts, imposa als dos agressors l’abonament d’una indemnització de 5.400,17 euros a la víctima, que va perdre una peça dental a conseqüència dels colps.

Els fets es van produir durant la matinada del 4 de març passat en la cruïlla entre l’avinguda de Blasco Ibáñez i el carrer de Ramon Llull de València, quan els processats es van acostar a la víctima i li van demanar que els donara part del que estava menjant.

Davant la negativa, els encausats van començar a pegar-li punyades i puntellons, mentre l’insultaven amb ànim de menyscabar la seua dignitat.

En la vista, celebrada davant la secció quarta de l’Audiència Provincial de València, ha quedat provat que els condemnats van proferir expressions com “marieta de merda, ja ho sabràs, gaiol”, segons recull l’agència Efe.

Per tot això, se’ls condemna a una pena de presó de 6 mesos i a una multa de tres euros diaris pel mateix temps per un delicte d’odi i a una segona multa d’idèntic import i duració per les lesions.

La sentència també imposa als dos agressors la inhabilitació per a fer qualsevol tasca professional relacionada amb menors d’edat durant tres anys i mig.

La pena privativa de llibertat queda suspesa perquè els processats no tenen antecedents penals, però amb la condició que no delinquisquen en el termini de dos anys, que abonen tant la multa com la responsabilitat civil abans de 12 mesos i que facen un curset educatiu en matèria d’igualtat.

A petició dels advocats de les defenses, com que els condemnats estan en l’atur i viuen amb els pares, el tribunal ha acordat la possibilitat que puguen fraccionar els pagaments durant l’any vinent.