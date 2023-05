Adif acorda amb els alcaldes valencians suprimir el “punt negre” del pas a nivell ferroviari i negocien soterrar les vies

Els alcaldes d’Alfafar i Sedaví negocien amb Adif suprimir el pas a nivell ferroviari i soterrar les vies per evitar accidents. Els alcaldes dels municipis entre els quals va morir una jove la setmana passada, que ja fa anys que reclamen el soterrament de les vies, han mantingut dimecres una trobada amb l’empresa pública i la Delegació del Govern per acordar un pla que millore la seguretat per les vies ferroviàries.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va apuntar dimarts que el Govern no té “resistència a cap de les alternatives”, entre aquestes el soterrament de les vies que reivindiquen els municipis, i va remarcar que “la cosa més urgent és la supressió dels passos a nivell”, que els alcaldes consideren un “punt negre” en la seguretat.

Els representants municipals i els tècnics d’Adif han acordat iniciar un protocol que té com a prioritat la realització d’un estudi de trànsit per part d’Adif, que servirà de base per al desenvolupament del projecte d’eliminació del pas a nivell. A la trobada, organitzada per la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, han assistit Juan Ramón Adsuara i José Francisco Cabanes, alcaldes d’Alfafar i Sedaví.

El Govern apunta que la mesura, en què s’ha començat a treballar, busca millorar la fluïdesa del trànsit en l’entorn i evitar el trencament de les barreres del pas per ús indegut dels vehicles, reduir l’impacte acústic del ferrocarril en eliminar-se l’obligatorietat de l’ús del xiulit del tren abans de l’arribada a un pas a nivell, com estableix el Reglament General de Circulació d’Adif, per motius de seguretat. Mentre es desenvolupa aquesta actuació, la delegada del Govern i els ajuntaments d’Alfafar i Sedaví s’han compromés a analitzar en paral·lel solucions d’integració del ferrocarril en els municipis, recalca l’executiu.

“Hem eixit esperançats”, han assenyalat els alcaldes al final de la reunió, celebrada a Madrid. Els ajuntaments preveuen que d’ací a un mes se’ls torne a citar i d’ací a tres hi haja “resultats damunt la taula” per a poder prendre decisions i signar el protocol en què autoritzen la supressió del pas a nivell. Paral·lelament, treballaran totes les administracions implicades en el soterrament futur de la línia.

L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha considerat que la reunió ha sigut “productiva” perquè s’inicien “unes reunions per a trobar mesures provisionals per a evitar els xiulits i garantir la seguretat” i simultàniament es crearà “una taula de treball” amb el Ministeri, Adif, els ajuntaments i el Govern Valencià per treballar en el soterrament. Per part seua, l’alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes, ha ressaltat que “hui comença un procés molt important per a millorar la vida dels municipis i millorar aquestes connexions i resoldre aquest problema tan greu que tenim durant tants anys com és aquest pas a nivell”. Així doncs, ha recalcat que cal donar “una solució ràpida a la seguretat de les persones”, però també continuar treballant en el soterrament de les vies.