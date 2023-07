Adjudicades per 31,9 milions les obres que faran desaparéixer la pudor i els sorolls de la depuradora de Pinedo

La depuradora de Pinedo, la més gran de la Comunitat Valenciana que dona servei a 1,5 milions d’habitants de València i la seua àrea metropolitana, se sotmetrà a una profunda actuació de modernització que en la pràctica suposarà la reducció de l’emanació d’olors i de sorolls en un 88%, així com el tractament de les aigües de reg i de les que aboquen a la mar, i de més major eficiència energètica.

L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar), adscrita a la Conselleria de Transició Ecològica, ha proposat l’adjudicació de les obres de reforma del sistema de sanejament de Pinedo, per un import total de 31.998.829,40 euros.

L’adjudicatària ha sigut la unió d’empreses Global Omnium Medioambiente-Ciclagua-Drace Geocisa-Agricultores de la Vega de Valencia, per 31.505.811,96 euros i, la direcció d’obra, a l’empresa Grusamar Ingeniería y Consulting, per 493.017,44 euros. Les obres podran començar després de l’estiu, després de la formalització del contracte, i tindran una duració estimada de 24 mesos, incloent-hi el període de proves.

Permetran substituir equips obsolets i millorar l’eficiència dels processos i la qualitat de l’aigua tractada. Així mateix, aquestes obres donen resposta a la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana davant la demanda del veïnat, que sol·licitaven el tancament de la Fase III de Pinedo per eliminar les molèsties generades pel soroll i la pudor.

Aquestes actuacions estaran cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Feder Comunitat Valenciana 2021-2027 i compten amb la corresponent declaració d’impacte ambiental i territorial estratègica (DATE) i la declaració d’impacte ambiental (DIA), de manera que els processos d’avaluació urbanística i mediambiental han finalitzat favorablement.

L’EDAR de Pinedo és la més gran de la Comunitat Valenciana i dona servei a 1.775.573 habitants de la ciutat de València i dels 17 municipis de la seua àrea metropolitana. El sistema actual està configurat en dues línies de tractament (Pinedo 1 i Pinedo 2), amb un cabal de disseny de 324.800 m³/dia, i un tractament terciari en què es du a terme la desinfecció final de l’aigua, que és capaç de tractar un cabal total de 350.000 m³/dia.

Mesures previstes

Les mesures previstes s’estructuren en tres grans grups. D’una banda, estan les que tenen una finalitat mediambiental, encaminades a minimitzar els impactes per pudor i sorolls i a garantir la qualitat de l’abocament.

D’altra banda, es desenvoluparan mesures per a l’optimització, el condicionament i la fiabilitat de les instal·lacions, fonamentalment mitjançant la renovació dels equips més obsolets i l’ampliació de les unitats de tractament, que estan al límit de la seua capacitat.

Finalment, un altre bloc d’actuacions està destinat a augmentar l’eficiència energètica de les instal·lacions, fonamentalment mitjançant l’automatització i l’actualització del sistema de control.

Entre les accions encaminades a reduir sorolls i olors s’inclouen el soterrament de tots els elements susceptibles de generar pudor: en el pretractament (part inicial del tractament en què s’eliminen els components d’aigües residuals o llots, com ara oli, greix i altres sòlids) es cobrirà el desbasta de gruixos i el tamisatge de fins mitjançant un edifici d’11 metres d’alçària, així com els contenidors i el desarenador/desgreixador i es desodoraran tots els espais mitjançant filtres de carbó actiu; es cobriran els decantadors primaris de Pinedo I (on se separen els sòlids sedimentables) mitjançant una solució que consisteix a tapar i desodorar el canal perimetral.

També es cobriran els digestors anaerobis (fase en què intervenen una sèrie de microorganismes que degraden la matèria orgànica en absència d’oxigen) mitjançant cúpules autoportants d’alumini i PVC; i s’instal·laran cobriments sobre els espessidors (instal·lacions en què es redueix el volum del fang per l’eliminació de l’aigua que conté aquest). Finalment, es canviarà la bàscula de camions de lloc per a evitar que els llots es transporten a través de la zona residencial de Pinedo.

Per reduir el soroll de la planta, s’instal·laran pantalles fonoabsorbents en les zones de més impacte acústic, com és el cas de la pantalla que aïllarà el sistema de bombament del tractament biològic de Pinedo II. En aquest sentit, cal destacar la reducció de soroll important que es produirà en la línia de tractament de Pinedo 1 a conseqüència de la substitució del sistema actual de ventilació en el tractament biològic, basat en turbines, per un sistema de ventilació per difusors i bufadors de levitació magnètica. A més, aquesta mesura augmentarà la qualitat de l’aigua depurada, pel fet de millorar el procés de ventilació del tractament biològic.

Amb l’objectiu de garantir la qualitat de l’abocament, s’instal·laran dos megagrups electrògens de 900 kVA (quilovoltamperes) a Pinedo I i de 1.900 kVA a Pinedo II, que asseguren que estiguen operatives en tot moment les bombes que eleven el cabal d’aigua, eliminant-se així els talls en el procés.

A més, s’augmentarà la capacitat de bombament de les instal·lacions per augmentar el cabal tractat i es connectarà l’aigua tractada en el tractament terciari (que dota les aigües del màxim nivell de desinfecció) amb l’emissari submarí per a poder abocar a la mar aigües regenerades de millor qualitat, protegint-se així el litoral.

En la reforma s’inclouen també mesures orientades a l’optimització, condicionament i a augmentar la fiabilitat de les instal·lacions, que permetran canviar els equips per uns altres de més eficients, com és el cas de la substitució de les bombes i de les turbines per bufadors de levitació magnètica, que permeten reduir el 30% del consum elèctric en el reactor biològic.

Finalment, s’inclouen mesures per a incrementar l’eficiència energètica de la planta, com és el cas de l’actualització del sistema informàtic d’automatització i control de la depuradora, que optimitza els diferents processos de depuració, reduint el consum energètic total de les instal·lacions en un 8%.

Menys sorolls i pudor

Aquestes millores estan avalades per estudis previs i suposaran, en primer lloc, una reducció d’olors del 88,5% respecte de la situació actual i una disminució del soroll generat per al compliment dels nivells màxims admesos per l’ordenança de sorolls de la ciutat de València per a ús residencial, malgrat tractar-se d’una instal·lació industrial, tant per a valors diürns com nocturns.

En segon lloc, aquestes actuacions asseguren les condicions òptimes d’abocament de Pinedo I. Finalment, faran que l’estació depuradora siga més eficient, reduint-se el consum elèctric de la planta, i més fiable, evitant-se fallades en el sistema i garantint la qualitat de les aigües abocades.

Cal assenyalar que en l’EDAR de Pinedo s’han desplegat millores dins del contracte d’explotació per a incrementar la producció d’energia elèctrica de la planta perquè siga autosuficient, com són l’augment de la capacitat de cogeneració mitjançant la instal·lació d’una hidròlisi tèrmica de fangs per a aconseguir una potència elèctrica de 2.660 kW, la transformació de l’espai lliure de la instal·lació en una planta solar fotovoltaica de 1.000 kW de potència.

Això ha permés que, el 2022, la planta haja incrementat en un 15% la producció d’energia sostenible, de manera que, actualment, el 41,5% de l’energia consumida es produeix en la mateixa planta, cosa que suposa un estalvi de 18,1 GWh anuals, que no es compren a la xarxa elèctrica, i una reducció en 717 tones del diòxid de carboni emés a l’atmosfera.

Addicionalment a aquestes obres, està prevista una actuació urbanística sobre els limítrofs de l’EDAR de Pinedo, que permetrà integrar aquesta instal·lació amb zones enjardinades al voltant de l’horta.