Així es lluita per una victòria electoral: les estratègies de campanya per la presidència de la Generalitat Valenciana, a debat

Està l’electorat valencià mobilitzat? Hi ha aparença de canvi o es vaticina estabilitat? Com enfocaran la campanya electoral els candidats? A aquestes preguntes respondran els estrategs de campanya dels sis partits amb representació que opten a la presidència de la Generalitat Valenciana en el primer debat preelectoral dels comicis autonòmics.

En la taula “28M: La Comunitat Valenciana a les urnes”, els responsables de la campanya electoral del PSPV, Compromís, Unides Podem-Esquerra Unida, PP, Ciutadans i Vox explicaran les seues principals estratègies electorals i com aborden la carrera cap al Palau de la Generalitat.

ElDiario.es, la Universitat CEU-Cardenal Herrera, Beers&Politics i ACOP (Associació de Comunicació Política), organitzen la jornada política el dimecres 19 d’abril a les 19.00 a Llit del Túria (passeig d’Albereda, 30), al costat del Palau de la Música.

Per part del PSPV acudirà Miquel Soler, responsable de campanya i secretari autonòmic d’Educació; pel PP, Miguel Barrachina, cap de campanya i diputat autonòmic; per Unides Podem-Esquerra Unida, el responsable serà Alejandro Aguilar, secretari autonòmic d’Habitatge; per part de Compromís, Àgueda Micó, secretària general de Més Compromís i coportaveu de la coalició, mentre que Ciutadans confia en Fernando Llopis, diputat autonòmic. Vox no ha confirmat al seu representant en el debat.

En la jornada, moderada i retransmesa en directe per elDiario.es, els representants polítics desgranaran les estratègies electorals i els aspectes clau en aquesta campanya, marcada per la coincidència de les municipals, amb les generals a sis mesos vista, i les enquestes apuntant una diferència molt ajustada entre els blocs.