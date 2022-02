Així viu la ciutat de València la prèvia dels Goya: ‘mapping’ a l’Ajuntament i bandes de música en 12 barris

La ciutat de València ultima els preparatius de la Gala dels Premis Goya que se celebrarà dissabte en el Palau de les Arts amb l’objectiu que la festa del cinema espanyol arribe a tots els seus racons mitjançant un ampli ventall d’activitats que van arrancar divendres a les 19.30 h amb la projecció d’un ‘mapping’ en la façana de l’Ajuntament.

S’hi van poder veure els cartells de les pel·lícules candidates a millor pel·lícula, imatges del cineasta valencià Luis García Berlanga i de tots els nominats valencians de la gala d’enguany, així com un muntatge especial sobre l’actor que rebrà el Goya d’Honor 2022, José Sacristán. Les projeccions es van fer cada 15 minuts, des de les 19.30 fins a les 22.30, i van ser el tret d’eixida per a la festa del cinema espanyol a València.

De manera complementària, la Regidoria de Turisme i Internacionalització ha organitzat una sèrie de concerts amb bandes de música valencianes, que s’oferiran al costat dels 12 Goya gegants instal·lats pels diferents barris de la ciutat.

Les actuacions comencen dissabte a les 12.00 h en la plaça de l’Ajuntament, al carrer de Burgos (l’Olivereta), en la plaça de Patraix, i als carrers del Pintor Segrelles (Arrancapins), Escultor José Capuz (Montolivet), l’esplanada de l’estació del metro d’Aiora, el carrer de Marí Sirera (el Cabanyal), els parcs de la Valvanera (la Creu Coberta), i d’Orriols, la plaça nova de l’Església de Benicalap, el carrer de Felip Valls de Benimàmet i l’esplanada de l’Umbracle, al costat del Palau de les Arts.

A més, l’Ajuntament de València, a través de Visit Valencia, i la Diputació de València, a través de València Turisme, han impulsat una nova campanya gastronòmica. Quasi 40 restaurants s’han unit a ‘Menús de Cinema’, un certamen gastronòmic per al qual els establiments participants han dissenyat propostes gastronòmiques originals en homenatge al cineasta valencià Luis García Berlanga. La vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, i el regidor de Turisme i Internacionalització i president de Visit Valencia, Emiliano García, han animat tots els valencians a participar en els esdeveniments que està programant la ciutat amb motiu del centenari del naixement de l’il·lustre director i guionista.

“Esperem que es note la repercussió tant en hotels com en restaurants, especialment durant el cap de setmana. Al final la importància d’un esdeveniment així, a més de la gent que es desplaça amb motiu de la gala, és, sens dubte, l’impacte mediàtic i la projecció que pot tindre la ciutat a escala nacional i fins i tot internacional amb la celebració dels Goya, uns premis de referència en el cinema i que és una fita que se celebren en la nostra ciutat”, ha comentat Manuel Espinar, president de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València.

Les picades d’ullet al cinema de Berlanga no han faltat a l’hora d’elaborar els Menús de Cinema, així com les referències a l’univers audiovisual i al món cinematogràfic. D’aquesta manera, asseure’s a taula visionant escenes de les pel·lícules de Berlanga serà possible en el restaurant Lotelito. A més, es podran degustar les ‘Carxofa París i gambes Tombuctú’ o ‘Truita de creïlla desconstruïda’ –l’ últim sopar del cineasta– en el restaurant Ànima del Temple; l’“ensalada Tamaño Natural de llagostins amb adobats i pebre roig de la Vera’ o ‘Esa Pareja Feliz de llesca de pa amb ou de l’àvia amb gelat de vainilla’ en el restaurant El Coso del Mar; l’’Ensalada de llentilles temperades Plácido’ a la Brasserie Sorolla o ‘La Vaquilla’ del restaurant El Infante, que consisteix en un ‘sucós rellom de vedella gallega servit amb bimi i creïlles rústiques’.

També participen en Menús de Cinema de l’Any Berlanga restaurants com Lienzo, Habitual, Kaymus, Ciro, Vuelve Carolina o Casa Manolo. Tots aquests presenten propostes a preu tancat: 25 euros al migdia i 40 en el sopar, amb un suplement de 15 euros els restaurants gurmet (Estrella Michelin, Sol Repsol o restaurants d’hotels de cinc estreles).

Els restaurants adherits ofereixen els Menús de Cinema fins dissabte 12 de febrer. Així mateix, s’ha previst un sorteig en xarxes socials de 50 entrades dobles en Kinépolis per a gaudir d’aquest maridatge entre cinema i gastronomia. S’hi podrà participar des de les xarxes socials responent a tres preguntes relacionades amb els actes de l’Any Berlanga i amb l’obra del cineasta valencià, usant l’etiqueta #ValenciaMenúsdeCine.

Les reserves dels Menús de Cinema poden fer-se a partir de hui a través de la plataforma de València Cuina Oberta. www.valenciacuinaoberta.com. En aquesta edició, a més de Kinépolis, col·laboren els cellers Vicente Gandia i Amstel.

“Ja tenim ací la Gala dels Goya, i hem volgut que siga una celebració oberta a la ciutat, una celebració social i, per això, hem omplit tot el cap de setmana d’activitats”, ha manifestat Gómez.

La vicealcaldessa ha recordat que aquesta iniciativa s’emmarca en les activitats de l’Any Berlanga que està organitzat per l’Ajuntament de València, i que es desenvolupa al llarg de tot l’any. “Hem volgut retre homenatge una vegada més a Berlanga i, per això, en totes les places on hem instal·lat la rèplica de l’estatueta del Goya, en tots els nostres barris, les nostres bandes de música interpretaran les bandes sonores de les pel·lícules de Berlanga”.

La vicealcaldessa i regidora ha convidat “tots els veïns i veïnes que tenen situada prop del seu barri una d’aquestes rèpliques de l’estatueta a gaudir de la bona música des de les 12 h de demà”. El repertori dels concerts programats inclou peces de les pel·lícules més populars de Berlanga, com les partitures de les pel·lícules Calabuch, El Verdugo, Tamaño Natural, La Boutique, La Vaquilla, Los jueves, milagro, Novio a la vista i Plácido, o les famoses peces Copla de las divisas i Mango Sabroso, entre altres.