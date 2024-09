El capellà amb plaça de vehicle oficial i l’esquerra “sectària”: retiren la targeta d’aparcament municipal al rector del Campello

El rector del Campello ha d’“atendre amb agilitat els actes religiosos [...] igual que fan els metges d’atenció domiciliària”. D’aquesta manera ha defensat Vox el privilegi que ha tingut durant els mesos d’estiu el rector Pedro Juárez, que ha disposat d’una targeta especial per a poder aparcar en una plaça reservada per a personal municipal, però de què ja no disposa després de preguntar per aquest ús EUPV.

La polèmica s’ha originat arran que el grup municipal d’EUPV preguntara a l’Ajuntament del Campello, governat pel PP, de qui era el vehicle que aparcava en una plaça reservada per a serveis municipals i autoritats i que mostrava a l’interior una targeta amb un permís específic del regidor de Trànsit, Rafael Galvañ. Aquest document deia: “El vehicle titular d’aquesta targeta queda autoritzat a estacionar sense obstaculitzar la circulació el temps imprescindible per a fer el servei”. El servei són els serveis religiosos del rector, i que volia conéixer EUPV a través d’un registre en l’Ajuntament en què demanava que se li facilitara la documentació sobre aquest permís, segons avançava el diari Información.

Però aquest ús per part del religiós i l’interés de la formació d’esquerres per saber l’ús ha desfermat les crítiques de Vox. La formació d’extrema dreta, a través d’un escrit en les seues xarxes socials, ha mostrat “el seu suport total al rector”, per la qual cosa entén que ha sigut “una falta total de respecte cap a una autoritat eclesiàstica i un total desconeixement o intolerància, o totes dues coses alhora, atés que el rector té una tasca de servei públic indelegable, necessària i beneficiosa per a nombrosos veïns”.

El grup ultra ha defensat la facilitació d’aparcament equiparant la seua tasca a la d’un metge, afirmant que així el rector “pot atendre amb agilitat els actes religiosos, tant de l’església de Santa Teresa com de l’ermita del Carme (misses, funerals, casaments, batejos, etc.), així com altres activitats pastorals a domicili, com són l’administració de sagraments (unció de malalts, donar la comunió a persones impedides, etc.), igual que fan els metges d’atenció domiciliària, que tenen igualment facilitats per a aparcar”.

Vox ha afirmat que el religiós “ha sigut objecte de tota mena de desqualificacions per part del portaveu d’EU i de membres de l’Associació de Veïns del Campello”, i ha animat “els partits sectaris d’esquerra, Compromís i EU-U Podem que participen en els principals actes religiosos que es donen al poble, per respecte a la cultura i la tradició del Campello”.

El mateix diari Información mostrava declaracions del rector defensant que fa “un servei”, però que és “un ciutadà més”. Des d’aquesta setmana no ha tornat a aparcar en la plaça en què ho feia durant els últims mesos.