Alcalde d'Utiel: “Els danys són estratosfèrics, però la prioritat és rescatar persones”

L'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, ha indicat que els danys materials que està deixant el temporal de pluges a la localitat seran “extraordinaris, quantiosos i d'una xifra estratosfèrica”, però la prioritat en aquests moments és rescatar les persones que estan a barris inundats.

Gabaldón ha explicat que es tracta dels barris de La Fuente i San Agustín, que estan inundats i completament incomunicats, i ha assenyalat que de moment la Unitat Militar d'Emergències (UME) no ha pogut accedir encara a la zona.

“Encara no podem avaluar els danys perquè encara estem al mig de la DANA, encara en alerta vermella i encara amb molta gent per rescatar, i aquest és el problema més gran”, ha insistit l'alcalde d'aquest municipi de 11.600 habitants ubicat a 83 quilòmetres de la capital valenciana.

Una veïna del municipi ha assenyalat que la pluja que ha caigut ha estat “una bogeria, ni en les pitjors previsions” s'ho esperaven, i ha deixat zones convertides “en un riu”, en què no es pot ni entrar ni eixir, així com cases inundades fins als segons pisos i garatges negats.

A la veïna localitat de Requena, el tinent d'alcalde, Alberto García, ha explicat que estan estudiant espais on es puga acollir gent que no puga tornar a casa a Utiel després de treballar, localitat a la qual no s'hi pot accedir des de Requena, ni tampoc a la pedania del Pontón.

L'Ajuntament de Requena ha avisat el veïnat perquè es quede a casa i ha informat que les zones més afectades fins ara són els Ponts de Santa Cruz, el Pont del Pontón, la rotonda d'entrada pel barri San José, la rotonda del mig, el carrer Constitució i la Rambla de San Antonio.