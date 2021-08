Alerta per l’augment de delictes d’odi a la Comunitat Valenciana: huit denúncies en un mes, una d’atribuïda a l’extrema dreta

La delegada del Govern, Gloria Calero, va lamentar dimecres que a la Comunitat Valenciana han augmentat fa poc els delictes d’odi, encara que “no és que siguen desorbitats”, i ha fet una crida a no tindre por de denunciar, perquè la Policia està “molt conscienciada per a castigar aquests fets”.

En roda de premsa, va advertir que estan produint-se situacions que “des de fa anys” no passaven i ha garantit que la Policia Nacional està pendent d’aquestes agressions i la Delegació manté reunions periòdiques amb diverses associacions per “veure com ho controlem”.

“Sembla mentida, sembla que estic en un malson. Quan era jove sí que vaig viure un assetjament, un empresonament.... Tornar al segle XXI i tornar a aquell augment de delictes d’odi pel mer fet d’anar amb altres persones o per uns sentiments, em sembla una barbaritat”, ha manifestat després d’un acte per a destacar els compromisos del Govern.

Davant aquesta situació, Calero ha fet una crida perquè les víctimes no tinguen por de denunciar: “La Policia està preparada per a acollir-les i no permetre que quede impune aquesta gent que s’atreveix a aquesta barbaritat”.

Sobre aquest tema, des de la Delegació informen a elDiario.es que només en l’últim mes s’han registrat huit denúncies a la Comunitat Valenciana per agressions a persones LGTBI, “un aspecte que s’ha tractat en diverses reunions amb el col·lectiu Lambda per abordar aquestes qüestions, reforçar la seguretat i tramitar les denúncies corresponents”.

Entre les causes del repunt, destaquen més predisposició a l’hora de denunciar aquests fets i, per tant, un increment consegüent en les denúncies formulades; més visibilitat i conscienciació social de repulsa cap a aquestes actituds; que aquests fets s’identifiquen i es registren com a “delictes d’odi”, sense quedar subsumit en altres episodis delictius; la implicació de les forces de seguretat per a identificar aquest tipus de delictes.

Segons les mateixes fonts, més del 80% dels fets s’han perpetrat en la via pública: “El perfil dels presumptes autors resulta heterogeni i difícil de vincular amb cap grup ideològic o tribu urbana. Només en un dels 8 casos denunciats l’autor està relacionat amb l’entorn de l’extrema dreta”.

La solució de la Delegació i la Policia per a fer front a aquests fenòmens violents passa per “un increment de presència policial, tant uniformada com de paisà, propostes d’infraccions i sancions administratives, conscienciació als establiments hostalers de la importància de complir les normes horàries i de convivència cívica, tasca informativa i de sensibilitat amb les associacions veïnals, controls d’alcoholèmia en les proximitats d’aquestes concentracions, així com del seguiment en xarxes socials de grups, persones o missatges que pogueren enquadrar-se en qualsevol de les formes dels delictes d’odi, especialment els que pogueren fer-se per grups d’ideologia extrema”.

A més, els delegats de Participació Ciutadana de la Policia Nacional de la Comunitat Valenciana estan fent jornades de conscienciació per a policies en actiu (Jornades TAHCLE) en el nombre més gran de plantilles. En concret, “les últimes dates s’han fet a València (14, 15 i 16 de juny), i una vegada acabe l’estiu es tenen programades més jornades de conscienciació”.

La Prefectura de Policia està ultimant també l’organització d’unes jornades, de què s’ha informat i es té la intenció de fer l’oferiment als col·lectius vulnerables que potencialment poden ser destinataris de delictes d’odi, per a la seua presència i participació en els pròxims mesos amb la finalitat de mantindre l’acostament, el coneixement i la millora en la relació i l’actuació de les Forces i Cossos de Seguretat davant aquesta modalitat delictiva.

Fa unes setmanes, la secció de Delictes d’Odi de la Fiscalia de València va obrir quatre investigacions en menys de dues setmanes per presumptes agressions homòfobes registrades a la ciutat de València. També analitza dues denúncies més en un any en què els successos d’aquesta mena s’han disparat.

Es tracta dels últims incidents registrats a València, en l’antic llit del Túria i a la plaça d’Hondures, que van coincidir amb l’assassinat de Samuel, un jove de 24 anys que va rebre una pallissa a la Corunya propinada per un grup de persones en un acte que s’ha considerat d’homofòbia.

Segons les dades del Ministeri de l’Interior, anunciades la setmana passada, el 2020 es van registrar a Espanya fins a 1.401 denúncies per delictes d’odi davant de les 1.706 de l’any anterior, encara que aquestes dades estan desvirtuades pel confinament i les restriccions. El racisme se situa com la primera causa dels delictes d’odi, amb 326 denúncies registrades, per davant de la ideologia, amb 326.

Pel que fa a les denúncies interposades a escala nacional per víctimes de delictes d’odi per la seua orientació sexual, durant l’any passat no van variar a penes en xifra i es van mantindre altes malgrat la pandèmia, de 278 el 2019 a 277.