Aliança Cívica denuncia que Vox rebia a Alacant “nombroses donacions en metàl·lic que no es declaraven mai”

Aliança Cívica, el partit creat fa poc que ha denunciat davant el Tribunal de Comptes les presumptes irregularitats en la comptabilitat de Vox, ha recollit diversos testimoniatges de càrrecs i afiliats a la formació ultra a Alacant que qüestionen la gestió de les donacions al partit. Una afiliada del Campello denuncia que Vox “rebia nombroses donacions en metàl·lic que no es declaraven mai”.

L’ampliació de la denúncia davant la Fiscalia del Tribunal de Comptes inclou una sol·licitud de donacions en metàl·lic per a pagaments de campanya feta per David Puerto Cubero, coordinador del partit a Alacant i marit de la regidora a l’Ajuntament del Campello María José Sañudo.

Durant la campanya del 2019, Puerto hauria sol·licitat “nombroses donacions en metàl·lic als afiliats que ell mateix rebia”. “La recaptació va arribar a xifres destacables, tal com és el cas de l’afiliada que relata els fets, que va donar a la formació més de 1.000 euros dels seus propis diners sempre en metàl·lic per petició expressa dels càrrecs del partit i que va ser testimoni de com moltes altres persones van entregar quantitats entre 20 i 300 euros pel mateix procediment”, assenyala l’escrit de la denúncia.

Aliança Cívica defensa que la “destinació, l’ús o el depòsit de les donacions no sols no constava en cap lloc, sinó que va arribar a ser negat pels responsables de la formació, fet que va impulsar l’afiliada a interposar una denúncia per apropiació indeguda contra els responsables del municipi”. L’afiliada de Vox va sospitar de la “negativa del partit a deixar constància” de les donacions i de la “insistència a cobrar-les sempre en mà i amb diners en metàl·lic”.

La mecànica “podria obeir, segons el que s’ha exposat en altres províncies i el sentit dels WhatsApp aportats per la militant, a una voluntat de disposar-ne per sufragar despeses de campanya, escapant al control del Tribunal de Comptes o la Junta Electoral”.

L’escrit d’Aliança Cívica aporta les sol·licituds d’aquesta afiliada a la líder del partit a Alacant, Ana Vega, i a la direcció nacional per a consultar els comptes del partit i la destinació de les donacions (la denúncia inclou un dels burofaxos enviats i la confirmació de la seua recepció). “Mai es va obtindre resposta”, afig l’escrit.

De fet, el diputat autonòmic i tresorer Miguel Pascual, en una reunió amb afiliats per a donar explicacions sobre els comptes i les “sobrequotes” dels militants, responsabilitza la direcció nacional de Vox de l’organització de la comptabilitat, segons un àudio a què ha tingut accés aquest diari. “Sempre mitjançant transferència, mai diners en mà, això que quede clar a tots, sempre nom, DNI i transferència electrònica perquè no hi haja cap història”, incideix Pascual davant les queixes dels afiliats perquè les aportacions que feien havien de passar per Madrid i no es destinaven directament a les seues localitats.

“El que demanem molts afiliats és transparència i coherència i, per descomptat, complir les regles”, exclama un dels militants de Vox que assisteixen a la reunió, que per moments esdevé tensa entre crits i retrets encreuats. L’home lamenta que el tresorer en done la culpa a Madrid: “Vosté s’assembla a Podem quan dona la culpa a Madrid de totes les desgràcies a Espanya, vosté sí que està sent Podem”. “Quants CIF hi ha de Vox?”, pregunta Miguel Pascual. “Un”, exclama.