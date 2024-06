Un alt càrrec de Mazón sobre el principal col·lectiu valencià LGTBI: “Que es busque la vida a partir d’ara, però ja”

El Govern autonòmic de Carlos Mazón, format pel PP i Vox, pretén llevar-se de damunt el principal col·lectiu valencià LGTBI, segons es desprén de les afirmacions d’un alt càrrec popular en un àudio a què ha tingut accés elDiario.es. Els col·lectius LGTBI, durant les setmanes prèvies a la celebració de l’Orgull, ja advertien de les preteses “amenaces” de Stephane Soriano, director general de Diversitat de la Generalitat Valenciana.

La gravació confirma les preteses intencions de l’executiu de Mazón cap a una de les associacions més crítiques. Es tracta del col·lectiu LGTBI més actiu a València, nascut el 1986. “Independentment, que faça Lambda les seues coses, que ja s’apanyaran. Nosaltres ja hem dit que s’apanyen, que facen la seua vida i ja està, però que no ens demanen res a les administracions, que no donarem res. Que s’ho busquen, i s’ho paguen i ja està, si és que al final serà així”, afirma Soriano en l’àudio.

“Lambda, que es busque la vida a partir d’ara, però ja”, postil·la el director general de Diversitat, enquadrat en la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge dirigida per la popular Susana Camarero.

El coordinador de Lambda, Fran Fernández, ja va criticar en una entrevista amb aquest diari les “ingerències” del Govern de Mazón. El col·lectiu LGTBI ha expressat el seu malestar amb el nou executiu autonòmic per la interlocució tibant amb la Generalitat Valenciana. Susana Camarero mateixa, també vicepresidenta segona del Consell, va dir que les queixes de Lambda es devien al fet que havien “perdut els privilegis” en la representació del col·lectiu LGTBI.

“O Lambda es reuneix abans de Setmana Santa o que es busquen la vida, si és que és més clar”, afirma en l’àudio Stephane Soriano. L’alt càrrec fins i tot insinua que el pretés veto a Lambda s’estén també a l’Ajuntament de València, governat per la popular María José Catalá amb Vox, i a la Diputació de València, en mans del PP del popular Vicente Mompó, amb el suport d’Ens Uneix. “Pel tracte que estan tenint”, justifica en la gravació Soriano. “I no passa res i és l’opinió que tenim les tres administracions”, postil·la. “Li han llevat ja el conveni de la Diputació i de la Generalitat, que no esperen res”, conclou l’alt càrrec.

Soriano: “No hi ha cap veto”

Stephane Soriano, consultat per aquest diari, al·lega que sempre s’ha “dedicat a treballar amb totes les entitats per igual i a escoltar tothom”. “En la celebració de l’Orgull demanàvem sempre que treballaren totes les entitats de manera conjunta amb les tres administracions”, afig. L’alt càrrec també assegura, en al·lusió a Lambda, que “sempre se l’ha feta partícip de tots els actes i les reunions”.

Encara que reconeix que el col·lectiu valencià LGTBI ha fet “una gran tasca aquests anys”, Soriano apunta: “Diferencie sempre molt el que és Lambda de les persones que estan actualment en la direcció de Lambda”. El director general de Diversitat afirma que “no hi ha cap veto, és impossible que n’hi haja”. “No he vetat en la meua vida ningú”, conclou.