Amenaces a hostalers: “Si no atens per no ensenyar el passaport Covid, vindrem 50 persones a denunciar-vos”

"Si tu em demanes el passaport Covid i jo no te'l vull ensenyar i tu a mi no m'atens vindrem ací, quinze no, cinquanta persones a demanar-te el llibre de reclamacions, et denunciarem a l'Agència de Protecció de Dades, et denunciarem al jutjat.. I tot això està ací explicat [mostra un plec de folis]. Si no vols, no te'l lliges, però tindràs problemes amb nosaltres. Au, anem a un altre...".

D'aquesta manera es mostra en un vídeo que un autodenominat Grup Acció Borriana-Nules està amenaçant en totes dues localitats castellonenques a hostalers perquè no exigisquen el passaport Covid en els seus establiments com estableix la normativa en vigor.

La Policia Local de Nules està investigant aquests successos que es produeixen des de la setmana passada i que estan acoquinant els hostalers en afirmar que la mesura autoritzada pel mateix TSJCV és il·legal. Els atiadors es planten en grups gravant des de l'inici la seua entrada en l'establiment i no porten màscares, expliquen als responsables dels locals la seua acció i els amenacen. Posteriorment divulguen els vídeos a través de grups privats de Telegram i expliquen que faran un seguiment dels locals per a assegurar-se que no es demana el passaport Covid i que denunciaran a qui ho faça.

L'alcalde del municipi, David García, afirma que l'Ajuntament és conscient de la situació des de fa temps, i que en l'últim ple fins i tot es va tractar el problema i es va produir una "repulsa unànime" davant les coaccions. Afig que ja hi ha denúncies d'afectats i que els propietaris dels establiments estan patint una situació de la qual no són responsables. Els hostalers ja han demanat una reunió amb l'alcalde per a fer front de manera conjunta a la situació.

Entre les mesures de suport legal, la Policia Local de Nules ha repartit adhesius entre els establiments en les quals es recorda que es requereix el passaport Covid en l'hostaleria. Assenyalen: "Amb això obtenim negocis locals més segurs i avantatges per a tota la població".