Amsterdam, Rotterdam o Viena seran “mentores” de Castelló en una iniciativa de ciutats intel·ligents de la Comissió Europea

La ciutat de Castelló s’ha incorporat a la iniciativa Intelligent Cities Challenge impulsada per la Comissió Europea. L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha presentat dilluns, en una roda de premsa virtual i acompanyada per la rectora de l’UJI, Eva Alcón, i pel president de l’associació empresarial Xarxatec, Alexis Nadal, les línies mestres de les propostes de la ciutat per a un desenvolupament més sostenible i l’aprofitament de la intel·ligència i la innovació de la mà del sector privat. Marco ha dit que la iniciativa europea és una “oportunitat de transformació, avanç i projecció de la ciutat més enllà del dia a dia”. “De les 192 ciutats, quedem en el lloc 11”, ha celebrat l’alcaldessa.

El programa de la Comissió Europea “permet avançar de la mà d’altres ciutats incorporades a la iniciativa o capdavanteres amb la intel·ligència, la innovació i coneixement”, ha explicat Marco. Així doncs, la capital de la Plana compta amb “ciutats mentores” que serveixen per a inspirar projectes innovadors. L’alcaldessa s’ha referit a la gestió dels aiguamolls d’Amsterdam, la construcció de solucions urbanes basades en la natura que han dut a terme Viena o Copenhaguen o les connexions entre el port i la ciutat a Rotterdam i Hamburg. Les urbs mentores, assegura Marco, “ens ajudaran amb el seu coneixement i la seua experiència a donar solució als problemes de la nostra ciutat”.

La rectora de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Eva Alcón, ha presentat els experts que ha proporcionat la institució universitària al projecte i ha reivindicat les “solucions intel·ligents” als reptes que afronta la ciutat. “Els mecanismes de finançament europeu són essencials per a afrontar la transformació digital i la nova economia verda”, ha dit Alcón. El catedràtic Juan Ángel Lafuente, director de la Càtedra Ciutat de Castelló, forma part de l’estructura de coordinació de la iniciativa Intelligent Cities Challenge en representació de l’UJI. La universitat hi aporta a més tres experts: en l’àmbit de la innovació sostenible, participa el professor Sergio Chiva, director de la Càtedra Facsa d’innovació del cicle de l’aigua; en innovació tecnològica, figura Juan Antonio Bertolín, director de l’Espaitec, parc científic i tecnològic i plataforma d’innovació de l’UJI, i en l’àmbit social, la representant de l’UJI és Raquel Agost, de l’Institut Universitari de Desenvolupament Local.

Alcón ha remarcat el compromís de la universitat amb el desenvolupament sostenible i la clara vocació d’internacionalització, “especialment en la nostra aposta per Europa”. La rectora de l’UJI ha assegurat que Castelló entra en la iniciativa Intelligent Cities Challenge’ en un “moment magnífic” per a potenciar la col·laboració entre institucions públiques i el sector privat.

Alexis Nadal, president de l’Associació d’Empreses de Tecnologies de la Innovació Xarxatec, ha explicat que la iniciativa permetrà crear “talent tecnològic” i interactuar amb tot l’ecosistema, incloent-hi l’ajuntament i l’UJI. En una primera fase, l’associació empresarial col·labora amb la definició dels facilitadors locals. Nadal ha reivindicat la necessitat d’implementar les tecnologies necessàries per a una ciutat més sostenible i un futur “digital i verd” per a Castelló. El president de Xarxatec ha recordat que la majoria de les empreses que formen part de l’associació són emergents i poden ajudar Castelló a convertir-se en un pol de referència.