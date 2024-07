Anticorrupció acusa el germà de Ximo Puig de falsedat en document mercantil i estafa

La Fiscalia Anticorrupció considera que Francis Puig, germà de l'expresident socialista de la Generalitat Valenciana, podria ser autor dels presumptes delictes de falsedat en document mercantil i estafa per les subvencions públiques obtingudes per les empreses audiovisuals. La fiscal sol·licita al jutge d'instrucció la transformació de la causa en procediment abreujat i ofereix accions a la Generalitat Valenciana i a la catalana.

El Ministeri Públic acota el presumpte delicte continuat de falsedat en document mercantil en concurs medial amb un delicte d'estafa agreujada a les quantitats obtingudes per Mas Mut SL entre el 2015 i el 2018, per una suma de 110.691 euros. Per part seua, els fets imputats a Canal Maestrat, la productora de la família Adell Bover, podrien ser constitutius d'un presumpte delicte continuat de falsedat en document mercantil.

La causa va nàixer després d'una querella del PP valencià que qüestionava les subvencions rebudes per les empreses audiovisuals de Francis Puig. Per part seua, l'Audiència Provincial de València va estimar els recursos de les defenses i va donar per finalitzada, l'abril passat, la investigació com a conseqüència d'un error en la notificació a les parts de la pròrroga del termini d'instrucció. L'empresari Francis Puig sempre ha defensat la legalitat de les subvencions.

Per contra, a la vista de la “facturació creuada” entre les empreses de Puig i de Juan Enrique Adell Bover, la fiscal Adoración Cano considera que tots dos podrien ser autors per cooperació necessària dels presumptes delictes suposadament comesos per l'altre.

“Encara que altres persones podrien haver intervingut en la confecció de la facturació qüestionada penalment o pogués haver-se plantejat la responsabilitat penal de la persona jurídica pel delicte d'estafa, no és possible continuar amb la investigació”, explica l'escrit de la fiscal en al·lusió a la interlocutòria de la secció tercera de l'Audiència de Provincial de València que va donar per acabada la instrucció.

L'escrit del Ministeri Fiscal demana al titular del Jutjat d'Instrucció número 4 de València que, en cas que accepte la qualificació dels presumptes delictes, es procedisca a oferir accions a l'Advocacia de la Generalitat Valenciana i als serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya, segons el possible perjudici econòmic.

La fiscal descarta el presumpte delicte de frau de subvencions. Tot i això, en relació als presumptes delictes de falsedat documental i estafa agreujada, l'escrit indica que Mas Mut SL, administrada per Francis Puig, “pot ser considerada una empresa fictícia o instrumental” i qüestiona “seriosament” el requisit de societat beneficiària de les subvencions obtingudes“. A més, segons apunta l'escrit, la major part de la facturació aportada a la causa per l'empresa per justificar l'abonament de les subvencions podria ser ”falsa o creada amb aquesta finalitat“.

Així, la firma del germà de l'expresident de la Generalitat Valenciana hauria estat creada amb “l'única finalitat d'obtindre subvencions”. La investigació ha trobat factures relacionades amb reparacions de vehicles aliens a l'empresa o reportatge de gasoil, entre altres de la instrucció.

En relació amb Comunicacions dels Ports SA, Anticorrupció ha detectat “factures certes no subvencionables”. Sobre les subvencions de la Generalitat Valenciana i la de Catalunya a l'empresa Canal Maestrat, administrada per Juan Enrique Adell Bover, l'escrit conclou que els fets relatius al possible frau de subvencions “no poden ser considerats com a delicte sinó com a infracció administrativa, en el seu cas”.

Tot i que Kriol Produccions SL podria també ser considerada una firma instrumental, la Fiscalia Anticorrupció sosté que el tancament “prematur” de la investigació “impedeix deduir indicis suficients que puguin corroborar aquest extrem”.