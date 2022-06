Anticorrupció demana huit anys de presó per al 'ionqui dels diners' per desviar fons públics a campanyes del PP

La Fiscalia Anticorrupció ha elevat a definitives les seues conclusions en la peça J del 'cas Taula' i ha mantingut la seua petició de huit anys i tres mesos de presó per l'exgerent de l'empresa pública Imelsa Marcos Benavent, autodenominat 'ionqui dels diners', i d'altres cinc anys de presó per a l'exalcalde de Montcada amb el PP, Juan José Medina.

El ministeri públic ha avançat la seua petició en la sessió d'aquest dilluns del judici per la peça en la qual es jutgen suposades irregularitats en adjudicacions a l'empresa Thematica Events.

Es tracta de la primera peça del procediment sobre la qual es va dictar ordre de processament per delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat en document mercantil i oficial realitzat per funcionaris, frau en la contractació i blanqueig de capitals.

Al costat de Benavent, el fiscal ha mantingut la seua sol·licitud de cinc anys per a Medina. Per a l'administrador de Thematica, Rafael García Barat, reclama 11 anys de presó; i per a l'excap de servei a l'Ajuntament de València i actual funcionària Francisca Tamarit, altres nou anys.

El ministeri públic sí ha rebaixat la seua petició per al presumpte testaferro de Benavent, José Estarlich, en aplicar-li la circumstància atenuant de confessió, amb el que li requereix nou mesos de presó i el pagament de 205.000 euros per blanqueig, així com a dos empresaris sevillans. Per part seua, la defensa de Benavent al·legarà en el seu informe la circumstància atenuant analògica de quasi prescripció.

Anticorrupció emmarca els fets dins de l`“operativa criminal” dissenyada per al presumpte desviament de fons públics utilitzant l'empresa pública Imelsa —actual Divalterra—, per part dels seus dirigents, entre ells Marcos Benavent, gerent d'aquesta empresa per decisió de l'expresident popular de la Diputació de València, Alfonso Rus.

Sobre el suposat desviament de fons públics des d'Imelsa per a l'abonament de les campanyes electorals del Partit Popular en les eleccions municipals de 2007 i en les generals de l'any 2008, el ministeri públic creu que per als comicis municipals de maig de 2007, Thematica Events va realitzar actes de campanya electoral del PP de Juan José Medina per import de 11.782,77 euros (IVA no inclòs) que haurien sigut abonats per Imelsa a través d'elevar costos ficticis en facturació real amb l'empresa, tenint “ple coneixement” d'això tant Marcos Benavent com Juan José Medina, que ostentava el càrrec de coordinador de campanya del Partit Popular i vicepresident de la Diputació Provincial de València“.

En les mateixes eleccions municipals, Thematica Events va fer treballs de campanya electoral per al candidat popular a l'alcaldia de Vilamarxant, Vicente Betoret —contra el qual no es dirigeix acusació en estar els fets prescrits per a ell, apunta el fiscal— que haurien sigut abonats per Imelsa i ocultats al Tribunal de Comptes en els comptes que han de presentar els partits com a despeses electorals.

La causa també es refereix a l'adjudicació “falsejada” del contracte de Bibliobús dels anys 2008 i 2009 amb la Regidoria de Cultura —en aquell moment dirigida per la ja morta María José Alcón— del concert “fraudulent” de l'any 2010 per a aquest servei. En aquesta contractació predeterminada participaria també la societat Liberty Iceberg, l'administrador i el soci del qual únic era Rafael García Barat.