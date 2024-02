Anticorrupció en el judici del 'cas Taula': “És indubtable que el PP de València va cometre frau electoral”

El fiscal anticorrupció, Fernando Maldonado, ha desgranat en l'exposició del seu informe les conclusions del Ministeri Públic en el judici de la peça separada A del 'cas Taula' sobre la presumpta caixa B del PP de Rita Barberá en les eleccions municipals de 2007 i 2011. “És indubtable que el PP de València va cometre frau electoral”, ha dit el fiscal davant el tribunal la secció segona de l'Audiència Provincial de València.

“Tot acte de corrupció suposa un gran retret ètic i moral, és una pèrdua de les institucions democràtiques”, ha manifestat el representant de la Fiscalia Anticorrupció, el qual ha assegurat que quan els polítics “cometen frau, el retret és especialment major”. Maldonado, en una contundent intervenció considera que el PP de València es va presentar a les eleccions de 2007 i 2011 dopat amb “diners irregularment obtinguts”.

El fiscal ha detallat els procediments de la suposada caixa B de Rita Barberá: comptes bancaris sense control, aportacions en negre d'empreses contractistes i fons públics de fundacions municipals “dominades pel PP”.

Fernando Maldonado ha situat als acusats Alfonso Grau, ex vicealcalde de València, i Maria del Carmen García Fuster, exsecretària del grup municipal del PP, com els principals artífexs de la suposada caixa B.

El representant del Ministeri Públic ha enumerat les aportacions de les empreses contractistes (com ara Pavasal, FCC, Lubasa o Construcciones Luján, entre altres) a l'entramat de Laterne, utilitzat per a finançar la campanya de 2007. “Estos ingressos sempre es realitzen quan coincidix amb la campanya electoral”, ha destacat.

A més, “sempre són quantitats redones”, ha postil·lat. L'operativa per a les eleccions de 2011 va ser “essencialment la mateixa, però més senzilla”, a través del grup Trasgos. “En este cas, Grau fa el mateix, recorrem a empreses que han col·laborat en 2007 i apareixen pràcticament les mateixes empreses”, sosté el fiscal.

Maldonado ha enumerat les aportacions de les empreses i ha destacat que Secopsa va aportar “100.000 euros redons” i FCC “una quantitat molt curiosa, 49.997 euros, tres euros menys de 50.000 euros”.

Anticorrupció demana nou anys i dos mesos de presó per a Grau pels presumptes delictes de malversació, suborn i falsedat documental. A José Salinas i Juan Eduardo Santón, ex responsables de dos fundacions municipals que presumptament van unflar l'entramat en B per a abonar les campanyes municipals del PP de València en 2007 i 2011, els demana cinc anys i dos mesos pels mateixos presumptes delictes menys el de suborn. Per a Mari Carmen García Fuster sol·licita un any de presó per un presumpte delicte de suborn.