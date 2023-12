Antifrau avisa el Tribunal de Comptes d’un forat de 600.000 euros en una concessió pilotada pel PP de Benidorm

El ple de l’Ajuntament de Benidorm va aprovar, el 31 de maig de 2021, la pròrroga de la concessió de l’aparcament subterrani del Parc de l’Aigüera. La decisió va tirar avant amb els vots del PP, l’alcalde del qual Toni Pérez és l’actual president de la Diputació d’Alacant. El PSPV-PSOE i Ciutadans hi van votar en contra. De fet, la formació taronja va denunciar davant l’Agència Valenciana Antifrau la pròrroga de la concessió per considerar que es tractava d’un “negoci redó per a l’empresa de sempre”, en referència a FCC (encarregada de la gestió de l’aparcament i també del contracte de recollida de fems de la ciutat). Antifrau ha conclòs després d’estudiar la documentació que hi ha indicis d’un presumpte frau llei. L’agència ha calculat el perjudici a les arques en més de 600.000 euros.

L’organisme que dirigeix Joan Llinares també ha advertit de la situació al Tribunal de Comptes “per si de les irregularitats estimades poguera derivar-se un menyscapte dels fons públics susceptible de generar responsabilitat comptable per abast”.

El contracte de concessió de l’aparcament, amb una duració de 30 anys, es remunta al 1990. El 24 de febrer de 2020 es va acordar la gestió directa del servei per part del consistori. Tanmateix, una mica més d’un any més tard (el 31 de maig de 2021), el ple municipal va aprovar amb els vots del PP la continuïtat de l’explotació per part d’FCC durant un altre exercici. Tot això a pesar que no es va motivar “degudament” l’excepcionalitat en raons d’interés públic.

Antifrau conclou que la decisió va suposar una alteració de les condicions inicials de la licitació. En haver prolongat la concessió més enllà de termini establit originalment, es van vulnerar els principis d’igualtat de tracte entre empreses i de lliure concurrència en el marc de la contractació pública. La pròrroga, assegura l’Agència Valenciana Antifrau, “equivaldria a una nova adjudicació produïda de manera directa o sense concurrència”. A més, va haver-hi una “absència total i absoluta del procediment legalment establit”, afig l’informe.

La pròrroga, segons el parer d’Antifrau, comportaria una ruptura de l’equilibri econòmic financer inicial i encobriria una modificació contractual. Així doncs, el consistori hauria d’haver compensat el contractista les despeses per la continuació de la prestació. Una “lesió a la Hisenda pública” que Antifrau xifra en uns 603.192,40 euros (es tracta del càlcul dels ingressos recaptats per la mercantil sobre les despeses suportades).

Entre la documentació analitzada per Antifrau, consta un informe del tresorer de l’Ajuntament de Benidorm del contingut del qual “es desprendria l’existència d’eficiències en la gestió economicofinancera” de la concessió “amb risc potencial de causar perjudicis a la hisenda municipal”.

Sense al·legacions de l’Ajuntament de Benidorm

L’Ajuntament de Benidorm, governat pel popular Toni Pérez, no va plantejar al·legacions a les conclusions provisionals de l’Agència Antifrau, a diferència de l’empresa concessionària (totes rebutjades).

L’informe recomana al consistori l’“oportú” procediment de revisió d’ofici de l’acord de pròrroga adoptat pel ple municipal i “sense perjudici de les exigències que pogueren derivar-se de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques”.

D’altra banda, també recomana que s’acorde la nul·litat i que s’instruïsca un expedient per a l’exigència del reintegrament d’“ingressos indeguts rebuts per la concessionària per l’import que no s’incloga dins de la indemnització derivada de la nul·litat” que s’establisca pel Consell Jurídic Consultiu.

El 2 de febrer passat, l’Ajuntament de Benidorm va recuperar finalment la gestió de l’aparcament després de més de 30 anys. Les seues tarifes van descendir i l’ocupació mitjana de vehicles va augmentar, segons xifres de la regidoria de Mobilitat.