Antifrau protegeix els agents que van denunciar irregularitats en les oposicions a la Policia Local d’Alacant

L’Agència Valenciana Antifrau, l’organisme que dirigeix Joan Llinares, manté protegits uns quants agents de la Policia Local d’Alacant que van denunciar un presumpte tripijoc en el procés d’oposicions al cos. Les presumptes irregularitats van ser denunciades en un informe que detallava les vinculacions familiars dels opositors que van obtindre les millors notes amb càrrecs polítics del PP i de Vox a l’Ajuntament d’Alacant, així com amb comandaments policials.

Antifrau, segons ha pogut saber elDiario.es, ha atorgat l’estatus de testimoni protegit als denunciants, la qual cosa els blinda davant possibles represàlies en la faena. De fet, l’agència manté protegits agents de Policia Local d’altres municipis per denúncies d’irregularitats en processos d’oposició i, segons l’últim recompte, investiga fins a 79 convocatòries relacionades amb la cobertura de llocs en el cos policial.

En el terreny judicial, les úniques perquisicions sobre el presumpte frau en el procés d’oposició afecten precisament el secretari local a Alacant del Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers (SPPLB), que pretesament va reexpedir l’anomenat informe Mantecado al seu homòleg provincial. L’informe inclou una llista detallada d’aspirants i les seues connexions familiars.

El cap de la Policia Local d’Alacant, José María Conesa, a més de dos opositors, van presentar una denúncia davant la Brigada de Delictes Tecnològics de la Policia Nacional pels presumptes delictes d’injúries i calúmnies, arran de la difusió del document, en què assenyalen l’agent que presumptament va fer referència al document abans que es divulgara públicament. Un altre comandament de la Policia Local d’Alacant també va presentar una denúncia davant la Guàrdia Civil.

L’agència centra gran part de les seues investigacions en denúncies de presumptes irregularitats en oposicions a la Policia Local. Fa poc, Antifrau va declarar nul·les unes proves a Benidorm en què un dels opositors tenia les respostes, a pesar que la secció desena de l’Audiència Provincial d’Alacant va absoldre l’aspirant i el cap de Recursos Humans del consistori popular dels presumptes delictes de revelació de secrets per funcionari públic i d’aprofitament d’informació privilegiada per no poder acreditar que el president del tribunal va passar les respostes a l’aspirant a la plaça.

La llista d’aspirants amb millors notes a les proves d’oposició a la Policia Local d’Alacant inclouen, a més de familiars de comandaments policials, el fill d’un regidor de Vox a l’ajuntament i la dona d’un exdiputat del PP, entre moltes altres vinculacions.