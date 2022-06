Un any de la llei d’eutanàsia a la Comunitat Valenciana: acceptades 18 de les 23 sol·licituds tramitades

Des que el 24 de juny de 2021 va entrar en vigor la llei d’eutanàsia a Espanya, 23 han sigut les sol·licituds que ha atés la comissió valenciana de garantia i avaluació del dret a la prestació d’ajuda per a morir prevista per la norma estatal (composta per quinze professionals de la medicina, la infermeria, la psicologia, treballadors socials o juristes).

Segons la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de les 23 sol·licituds rebudes en els centres sanitaris de la Comunitat Valenciana (14 a la província de València, 9 a Alacant i cap a Castelló), 18 s’han autoritzat, quatre s’han desestimat, perquè no compleixen els requisits establits en la llei i una està en tràmit.

A més, de les 18 sol·licituds autoritzades per un metge responsable, un metge consultor i la comissió, 12 s’han dut a terme ja, una està pendent, tres no es van fer per la defunció de la persona durant la tramitació i dues van ser autoritzades, però posteriorment les va revocar el pacient.

Com va informar aquest diari, el primer cas va ser el d’una dona de més de 60 anys d’edat i amb una fase molt avançada d’esclerosi múltiple, una malaltia que patia des de feia més de dues dècades, que va poder exercir el seu dret a una mort assistida a l’hospital Sant Joan d’Alacant.

El segon cas va ser el d’una dona d’uns 86 anys amb tetraplegia (patia paràlisi supranuclear progressiva). La sol·licitud es va produir el 31 de juliol i la mort assistida va tindre lloc el 22 d’agost.

Fins al mes d’octubre van ser tan sols quatre les sol·licituds fetes, per la qual cosa en els últims mesos hi ha hagut un augment significatiu que deixa la mitjana anual en quasi dues sol·licituds al mes.

La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament (DMD), María José Alemany, valora com a punts a millorar durant aquest primer any de vigència de la llei la falta de comunicació existent amb la Conselleria de Sanitat: “Vam tindre una reunió al setembre de l'any passat amb molt bones paraules i promeses de treballar en equip, però a partir d'ací això no s'ha aplicat perquè demanem dades a la fi de gener per a saber com havien anat els sis primers mesos tenint en compte que en altres comunitats com Catalunya s'havien fet presentacions públiques de les dades”.

Alemany comenta que va remetre una carta “sol·licitant informació molt concreta, per descomptat sense dades personals, i ens van remetre a diverses pàgines web que no tenien res a veure amb el que demanem, la informació que publiquen en la web de Sanitat és molt deficient”.

Segons explica, “així com sabem que a Andalusia o Madrid hi ha serioses obstruccions a l'aplicació de la llei, en la Comunitat s'accepten les sol·licituds i s'està complint la llei, però amb deficiències en la formació de professionals a molts dels quals no se'ls han fet els cursos pertinents”.

Requisits per a exercir el dret a prestació d’ajuda per a morir

La llei estableix els requisits que ha de complir la persona sol·licitant de la prestació d’ajuda a morir. Ha de ser una persona major d’edat i capaç, estar a Espanya i residir al país almenys un any i veure’s afligit o afligida per un sofriment intolerable a causa d’una malaltia en fase terminal o per una patologia irreversible que provoque greus limitacions a la seua autonomia física.

En cas que la persona no tinga capacitat per a iniciar el procediment d’aplicació de la llei d’eutanàsia i haja deixat instruccions prèvies o voluntats anticipades, la sol·licitud la pot presentar el representant designat acreditant aquesta designació i les instruccions prèvies de manera inequívoca.

La petició d’ajuda per a morir es pot formular en centres sanitaris públics, privats, residències o en el domicili de la persona interessada. A més, pot revocar-se en qualsevol moment per la persona malalta, i ha de fer-se dues vegades en un termini no inferior a 15 dies entre si i després de mantindre un procés deliberatiu amb el metge, en què se l’informa en profunditat i amb garantia del seu enteniment i capacitat del procediment.

Les sol·licituds han de fer-se per escrit i seguint uns passos que estan minuciosament detallats en la llei. “Aquests tràmits són necessaris per a garantir que la decisió de sol·licitar la prestació d’ajuda a morir es produeix amb absoluta llibertat, autonomia i coneixement”, apuntava Teresa de Rojas.

Si la situació s’ajusta als supòsits i els requisits previstos per la llei, el metge responsable emetrà un informe favorable que es remetrà a la Comissió de Garantia i Avaluació perquè hi done la conformitat