Artistes, escriptors i catedràtics criden a manifestar-se divendres contra l’ampliació del port de València

Actors, escriptors i artistes com Arturo Valls, Rafa Lahuerta, Eva Dénia o Enric Benavent han fet una crida a la societat valenciana per a manifestar-se divendres que ve 16 de juny contra l’ampliació del port de València, en una mobilització convocada per la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista que engloba més de 200 entitats.

A aquesta crida s’han sumat també catedràtics com Joan Olmos, Carles Dolç o Vicent Torres, així com l’alcalde en funcions, Joan Ribó. La marxa s’iniciarà a les 18.30 a l’Albereda, entre el pont de les Flors i el pont d’Aragó, i finalitzarà en la plaça de l’Ajuntament de València.

La Comissió Ciutat-Port ja fa setmanes que difon a través de les xarxes socials la convocatòria d’aquesta manifestació amb vídeos de les diferents personalitats que donen suport a la protesta “en defensa de la salut, de les platges, de la sobirania alimentària del poble valencià i el seu tresor més preuat, l’Albufera de València”.

A aquesta acció per a rebutjar l’ampliació del port de València se n’uneixen d’altres com la “gran pintada” contra aquesta actuació que “durant els mesos de febrer i abril, activistes de Marfull-Acció Ecologista Agró i de la Comissió Ciutat-Port han estat repassant i ampliant en el nou llit del Túria”, també per a reivindicar “el dret a decidir el futur de la Punta”.

“Nosaltres continuem lluitant per recuperar la Punta i parar la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL)”, ha afegit Acció Ecologista Agró, que ha afirmat que aquestes són “unes reivindicacions que se sumen a la de parar l’ampliació del port de València i derrocar el dic nord”.

Compromís per València ha animat tota la societat valenciana a participar en la manifestació que el pròxim 16 de juny i convocada per la Comissió Ciutat-Port se celebrarà a la ciutat en contra de “la polèmica ampliació del port”, segons ha informat aquesta coalició política en un comunicat.

L’alcalde de la capital valenciana en funcions i membre de Compromís, Joan Ribó, ha assegurat que batallarà des de l’Ajuntament, com a representant d’aquesta formació, per evitar una ampliació sense una altra declaració d’impacte ambiental (DIA).

“Cal defensar tots els avanços en la millora de la qualitat ambiental que els valencians i valencianes hem aconseguit al Parc Natural de l’Albufera i de tot el seu ecosistema en els últims anys. Cal defensar un Saler i un Pinedo vius, així com a unes platges del sud que no retrocedisquen en arena fins a la seua mort, cosa que passaria si s’aprova una ampliació del port sense una declaració d’impacte ambiental” nova, ha exposat Ribó.

El mes de maig passat, al voltant de mig centenar d’acadèmics, experts i professionals van donar el seu suport a una carta oberta dirigida al president de la Generalitat, Ximo Puig, en què es demana la paralització del projecte d’ampliació nord del port de València.

L’escrit estava encapçalat per la presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de València, María José Broseta, i per altres dirigents veïnals de la ciutat.

Els signants defensen que “no es pot afirmar tan lleugerament que l’ampliació del port porte beneficis” per a l’economia, sense tindre en compte tots els costos que genera, i assenyalen que altres ampliacions anteriors ja han afectat negativament les platges, l’Albufera, l’horta i els barris mariners.

Entre les persones signants, hi ha acadèmics i professionals, com Fernando Valladares, professor investigador del CSIC; l’ambientòleg Andreu Escrivà; l’economista Vicent Cucarella Tormo, la científica Odile Rodríguez de la Fuente, o Martí Domínguez, director de la revista Mètode.

També la signen catedràtics de diverses universitats com Eulàlia Sanjaume, Joaquín Farinós, Josepa Cucó, Carmen Jordà, Valeriano Iranzo, Josep Lluís G. Mompart, Daniel Gil i Ernest Garcia, entre altres professors i professores de diverses disciplines.

L’escrit compta, a més, amb el suport de professionals del món de la cultura, com Rosana Pastor, Emili Piera i Alfons Cervera, així com d’altres professionals del món de la salut, l’arquitectura, l’enginyeria o l’urbanisme, entre altres disciplines.