Assetjament negacionista a les portes d’un hospital de València: “No podeu obligar a practicar proves, fills de puta!”

Unes quantes desenes de negacionistes es van apostar dissabte 5 de febrer entre les 17.00 i les 19.00 h al costat de l’hospital Doctor Peset de València posant música a tot volum i proferint insults contra el personal sanitari.

“No es pot obligar ningú a practicar una prova mèdica, ho enteneu, fills de puta?, assassins!, molt de compte, que us denunciarem!”, van ser alguns dels crits que van esgrimir megàfon en mà, tal com pot veure’s en el vídeo de la televisió pública valenciana ÀPunt.

També el compte de Twitter d’Infermera Saturada va denunciar la situació: “Des de dins de l’hospital se sentien els crits d’ “assassins” i la megafonia per la qual no paraven d’amollar els seus deliris sobre la vacuna i el virus. Dins dels hospitals hi ha malalts que necessiten descansar, que necessiten tranquil·litat, no escoltar això”.

"sabemos que lo sabéis"

Claro, todo es mentira, x eso durante la pandemia han muerto tantas enfermeras como en la I Guerra Mundial. Dejad de hacer el ridículo delante de un hospital.



Mucho ánimo a los compañeros/as del Hospital Dr Peset de Valencia que han tenido que soportarlo. pic.twitter.com/p35dpQXGau — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) 6 de febrero de 2022

Els assistents de plataformes negacionistes com Torrent por la Verdad i Unión Activa Valencia no portaven màscares i van llançar crits també contra el passaport COVID, les vacunes i les proves mèdiques. Fonts de la Delegació del Govern han confirmat a elDiario.es que la protesta estava comunicada amb el concepte “contra la dictadura sanitària”.

La síndica de Compromís en les Corts, Papi Robles, va traslladar el suport del grup parlamentari “a tot el personal sanitari, especialment als i les professionals de l’hospital Doctor Peset de la ciutat de València que, aquest cap de setmana, han patit els insults i les agressions verbals d’un grup reduït de persones propagadores de teories de la conspiració concentrades a la porta”.

“És una vergonya que, després d’haver-se deixat la pell durant tota la pandèmia, ara hagen d’aguantar aquestes actituds tan indesitjables. El personal sanitari ha de saber que una amplíssima majoria dels valencians i valencianes els agraïm la seua tasca salvant vides”, va dir la portaveu valencianista.

“Per això, des de Compromís reclamem a la Delegació del Govern que actue per garantir que els i les pacients puguen descansar a les seues habitacions sense soroll. I que metges, metgesses, infermeres i infermers puguen fer la seua faena sense insults ni agressions verbals. A més, en els pròxims dies presentarem una iniciativa en el parlament valencià per fer costat tant professionals sanitaris com les persones que estan tractant-se i recuperant-se d’una malaltia”, va concloure Robles.