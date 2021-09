Aurora Mora, autora del millor podcast en valencià: “Sampleòpolis és per a ments i orelles inquietes”

Aurora Mora (València, 1981) és politòloga i jurista. També és l’autora del millor podcast en valencià, segons el programa Plis-play d’À Punt. “Sampleòpolis és un podcast per a ments i orelles inquietes”, assegura la seua creadora. El programa ja va tindre una primera etapa al començament del segle XXI en Ràdio Klara, l’emissora lliure i llibertària de València. “Tenia 19 anys”, recorda Mora. Vinculada a moviments socials i havent descobert l’electrònica després d’haver transitat pel rock, el punk i el hip-hop, el programa es va emetre durant una temporada completa cada divendres, lògicament, en horari nocturn.

“Tenia un cert rebuig cap a la música electrònica per tot el que havia significat el final de la Ruta del Bakalao, escoltava les cintes de la meua germana i em semblaven un horror. En l’institut vaig descobrir el rap i em va encantar aqueix rotllo, després vaig començar a escoltar altres coses i ja se’m va obrir la porta a la música electrònica de manera radical”, conta Aurora Mora. “És una evolució que li passa a molta gent en aqueixa època”, postil·la.

Sent estudiant i sense un duro en la butxaca, els pocs diners que tenia els va invertir a comprar discos. “M’agrada molt la música i investigue moltíssim, sempre amb molta curiositat. Intentava comprar-me totes les revistes, lògicament en una escena una mica undergroung”. Durant aquella primera etapa, Aurora escriu abundant crítica musical. “Pencava molt les cròniques i, amb l’accés a passes de premsa, tenia la possibilitat d’anar a concerts i festes. Moltes vegades a Barraca [mítica sala valenciana] aconseguia entrevistes”, recorda.

Després d’aquella primera etapa en Ràdio Klara, amb l’eclosió dels podcasts, Sampleòpolis torna al primer pla de l’electrònica amb una primera temporada reeixida en què ha comptat amb convidats com l’artista urbà Soma o el discjòquei i productor Active Sense. “Ara intente que el programa tinga una coherència i una lògica interna, aprofundir en temes com la història o el paper de les dones en la música electrònica”, declara Mora. En la sèrie Essencials algun convidat va a l’estudi de Sampleòpolis (la casa d’Aurora) per explicar les cançons importants de la seua vida.

El capítol amb què s’estrena en l’edició valenciana d’elDiario.es compta amb el discjòquei, músic i sociòleg Carles Soler (més conegut com a Biano), fundador d’un dels grups essencials de l’electrònica valenciana: Orxata Sound System. Durant prop d’una hora i mitja, Aurora i Biano repassen històries dels moviments socials, festes a París i punxen la música que més ha marcat l’artista valencià. “Carles és una persona entranyable, ens vam conéixer en un moment molt important de les nostres vides i estic encantada que haja vingut”, diu Mora.

Amb una taula de mescles, un ordinador portàtil amb el guió i un parell de micros, Sampleòpolis s’ha col·locat al capdavant de la llista dels millors podcast en valencià, segons el programa Plis-play de la cadena autonòmica À Punt, conduït pel periodista Eugenio Viñas, director del primer màster centrat en la matèria. “Grave en una pista com si fora un fals directe i a vegades equalitze les veus”, conta Aurora Mora.

La responsable del podcast segueix la filosofia de les ràdios autogestionades: “Crec que es poden fer moltes coses des dels marges que són interessants i, potser, en algun moment arriba a ser mainstream, però no crec”, explica Mora, que afig: “Sampleòpolis és un podcast de música electrònica amb esperit punk, en la línia de la majoria de les escenes culturals que s’han desenvolupat des del naixement de la música feta amb màquines”. Sense gens d’interés per monetitzar el podcast, la seua màxima responsable aposta per l’autogestió de la cultura llibertària. “El desenvolupament i l’abaratiment de la tecnologia ha permés un creixement exponencial de la música feta des de i per als de baix”, diu Aurora Mora.

Sampleòpolis, a més, és un dels escassos però cada vegada més presents podcasts en valencià. “Faig el podcast que m’agradaria escoltar com a radiooient i ho faig en valencià, que és la meua llengua”, defensa Mora, que troba a faltar productes culturals sobre música fets a València que no siguen estrictament de folklore o de música en valencià. “Sembla que estiguen circumscrits a determinades músiques o corrents i Sampleòpolis és un podcast diferent”, assenyala.

Sampleòpolis s’incorpora aquest cap de setmana a l’edició valenciana d’elDiario.es. Cada primer diumenge de mes, un nou episodi del podcast estarà disponible en aquest diari en format Ivoox. Una hora i mitja per a, com diu la presentació, “escoltar, ballar, sentir i aprendre coses al voltant de la cultura musical que va marcar les últimes dècades del segle XX i que està marcant les primeres del segle XXI”.