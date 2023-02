Baldoví es consolida com a referent de Compromís: obté el mateix suport que Oltra en les primàries a la Generalitat

Les primàries de Compromís consoliden el diputat en el Congrés Joan Baldoví com a referent de la coalició després de l'eixida de Mónica Oltra. El candidat de consens a la presidència de la Generalitat de la coalició valencianista ha obtingut un suport similar al que va tindre l'exvicepresidenta del Consell en les primàries de 2015, les que van anticipar el canvi de Govern valencià, i van portar la coalició a formar part de l'Executiu autonòmic.

Després d'un procés que s'anticipava tibant a nivell intern, la principal cara visible dels valencianistes a nivell nacional ha eixit recolzat. La militància de Compromís s'ha comportat d'una forma similar pel que fa al seu cap de cartell, encara que en els dos últims cicles electorals sí que ha experimentat uns certs canvis: es manté el pes de Més (antic Bloc) i creixen en suports els representants més joves, encara que la coalició apunta uns certs problemes amb els lideratges femenins, com ja ha deixat caure més d'un dirigent.

En 2015, Oltra va obtindre 22.152 suports, amb un cens de 39.650 persones i una participació de 24.707 (el 62,31% del total); en 2019, el resultat va ser pràcticament idèntic: 23.315 suports (el 87% del total), amb un cens de 48.800 inscrits i una participació del 55% (26.800 participants). En aquest últim procés s'han inscrit 42.893 persones i per a la votació que ratifica la candidatura a la presidència, 23.000 han participat i 21.620 han depositat la papereta de Baldoví, el 93% dels participants. El resultat és pràcticament idèntic, tenint en compte que cap dels dos va tindre una candidatura en contra.

La llista per València l'encapçalarà Maria Josep Amigó, de Més, vicepresidenta de la Diputació de València i candidata que donava suport a Baldoví. A Alacant, la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, ha obtingut el suport majoritari, encara que amb una diferència mínima amb el candidat alternatiu: 87 vots han inclinat la balança cap a la candidata a la qual donava suport la majoria del partit, el seu actual referent en l'Executiu autonòmic, davant del diputat provincial d'Alacant Gerard Fullana. Mes va mantindre en tensió tots els seus companys de Govern després d'amagar amb dimitir si no obtenia el suport suficient en la consulta interna. Se li va preguntar en una roda de premsa si se sentiria desautoritzada com a vicepresidenta si Gerard Fullana guanyava les primàries com a cap de llista per Alacant, i va respondre: “És obvi, no?”. Durant la setmana, es va anar colant en l'ambient la idea d'una dimissió.

A Castelló, on la llista es va presentar per acord de les diferents branques de Compromís, l'exconseller d'Educació Vicent Marzà es manté com a referent. En aquesta ocasió la participació ha baixat a la meitat, quasi com el cens de participants, encara que els equilibris queden igual.

És cridaner el cas del president de les Corts Valencianes durant dues legislatures, Enric Morera, que ha passat d'obtindre 12.000 suports i ésser el número u de la llista per València al número 10, amb 2.000 vots. En el seu moment, la seua candidatura va ser pactada amb Mónica Oltra; ella candidata a la presidència, ell cap de llista per València, un acord que va donar lloc a l'actual sistema de votació interna. L'altre dirigent històric de la coalició, el conseller d'Economía, Rafa Climent, va optar per no presentar-se al procés intern.