Baralles de galls, narcotràfic i l’estranya crema del cotxe d’un regidor d’Asp: la policia frena la carrera criminal d’El Chato

El mes de gener passat, una operació de la Policia Nacional desmantellava a Asp (el Vinalopó Mitjà) el considerat com un dels rogles més importants d’Espanya de les baralles il·legals de galls. En aquell moment, la participació de mig centenar d’agents va demostrar la magnitud de l’operació.

La gallera on va fer la batuda la policia era un local molt ‘professionalitzat’: graderies fixes que podien acollir fins a uns 170 assistents asseguts, a més de capacitat per a persones dretes, climatització i una pantalla electrònica penjant del sostre en el centre, es mostraven els trofeus dels tres guanyadors de la competició. Tot això organitzat per a fer apostes il·legals. En aquella operació, en què hi havia al voltant de 150 persones d’Espanya i de França, es van intervindre un total de 26.000 euros en el local.

Aquesta batuda es va saldar amb 19 detinguts, entre ells el principal investigat i capitost de l’activitat conegut com El Chato. Però aquesta operació va ser l’inici d’una reguera d’accions tèrboles, venjances i l’aflorament de més activitat il·legal.

Els mesos següents, l’alcalde de la localitat, Antonio Puerto, va rebre la visita en el despatx de l’alcaldia d’El Chato, que li exigia la reobertura del local clausurat per l’Ajuntament. Després de la visita, l’alcalde va anar a denunciar davant la Guàrdia Civil el seu amenaçador el 2 de juliol, en l’escrit exposava que El Chato li va fer el gest de tallar-li el coll, mentre li deia que coneixia els llocs que l’alcalde i la seua família freqüentaven en un to amenaçador. Fins i tot va arribar a acostar-se al primer edil dient-li “T’arrancaré el cap” i “Et mataré”. Després de la denúncia, una magistrada va dictar una ordre d’allunyament de 300 metres, així com comunicar-se amb el denunciant.

Després d’aquestes amenaces, de les paraules es va passar als fets i setmanes després, la matinada del divendres 19 de juliol, cremava el cotxe furgoneta del pare de l’alcalde.

Unes setmanes després, la matinada del dilluns 26 d’agost, el regidor de Policia d’Asp, José Vicente Pérez, patia la mateixa agressió, i el seu cotxe va ser incendiat quan estava aparcat al carrer. El mateix edil denunciava també davant la Guàrdia Civil els fets i les amenaces patides, alhora que assenyalava la possible vinculació a l’operació de la gallera.

Narcotràfic

L’últim episodi en què s’ha vist involucrat El Chato ha sigut una operació contra el narcotràfic que s’ha desplegat a Asp, Alcoi i Albacete, segons explica el diari Información. Aquesta operació duta a terme el cap de setmana passat, que ha acabat amb l’individu en qüestió a la presó, s’ha saldat amb la intervenció de 15 quilos de cocaïna i 30.000 euros en metàl·lic.

Però no és la primera vegada que el detingut està involucrat en aquesta mena d’operacions. Així doncs, el maig passat, El Chato estava entre els 35 detinguts en una operació antidroga a les províncies d’Alacant, Castelló i Múrcia, on es van confiscar 4,5 quilos de cocaïna i 195.000 euros en metàl·lic. Però, és més, el 2021 també va estar entre les 30 persones detingudes en una operació que s’estenia per Almoradí, Asp i la Regió de Múrcia, en què la policia va intervindre cinc armes de foc, 650.000 euros en metàl·lic, 52 quilos de cocaïna, 20 cotxes de gamma alta i un laboratori de cocaïna al Baix Segura.