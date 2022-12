‘#Belfie’, una sèrie audiovisual contra l’assetjament escolar: “Una imatge ho pot canviar tot”c

Maia, una estudiant de Batxillerat, és assetjada constantment pels seus companys a causa de la viralització d'una foto seua molt compromesa. Aquest és el punt de partida de '#Belfie', una minisèrie audiovisual dirigida pel jove Joan Beltran Gimeno. L’Ajuntament de Cullera va presentar el passat divendres la ficció, un relat produït pel consistori mateix que tracta diferents problemàtiques que pateix la joventut en l’actualitat com és l’assetjament escolar o el suïcidi.

La sèrie, una iniciativa del jove Joan Beltran, s’ha rodat íntegrament en la localitat per veïns de Cullera la major part, que han participat de manera voluntària en el projecte i que pretén conscienciar sobre l’assetjament escolar i les seues conseqüències.

“Són preocupants els casos de suïcidi i també la quantitat de gent que ho intenta. Tenim l’obligació com a societat de posar damunt de la taula eines i mecanismes per a evitar-ho, perquè la prevenció és l’única manera d’acabar aquesta maleïda xacra. I quina millor manera d’involucrar i conscienciar la gent jove que mitjançant la gent jove”, va assegurar l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, durant la roda de premsa celebrada divendres en la seu de l’Institut Valencià de la Joventut i en què també han participat el regidor de Joventut de l’Ajuntament de Cullera, Àlex Morales; el guionista, director i productor de #Belfie, Joan Beltran, i el director de l’IVAJ, Jesús Martí.

“Les persones que hem dut a terme aquest projecte som gent que tot just ha acabat els estudis o que fins i tot continua estudiant, però teníem clar el nostre objectiu i ens hi vam llançar”, ha explicat Joan Beltran: “Vam decidir fer una sèrie, perquè és el gènere audiovisual que més consumeix la joventut, i volíem arribar a ells i conscienciar-los sobre la problemàtica de l’assetjament escolar, trencar amb el bullying”.

“Ha sigut un projecte que hem impulsat des de l’ajuntament en col·laboració amb moltíssima gent voluntària del nostre poble, especialment gent jove que tenien ganes de fer un producte audiovisual que explicara totes les problemàtiques de la joventut. Hui comencem aquest viatge en una carretera que acabarà el pròxim 9 de desembre als cinemes de Cullera, on estrenarem la sèrie”, ha declarat per la seua part el regidor de Joventut.

El recent informe publicat per la Fundació ANAR, ‘Estudi sobre Conducta Suïcida i Salut Mental en la Infància i l’Adolescència a Espanya (2012-2022) alerta que en l’última dècada, s’han multiplicat per 25 els intents de suïcidi de menors. En aquest sentit, Mayor ha afirmat que és un projecte “no sols per a Cullera, la voluntat de l’ajuntament és que puga arribar a com més gent millor, a totes i tots els joves a la Comunitat Valenciana”. “Si aquesta sèrie desperta alguna consciència, si alguna persona jove està patint alguna de les situacions que viuen els diferents protagonistes de la sèrie i demana ajuda, si això s’aconsegueix encara que siga només en un cas, haurà valgut la pena tot aquest esforç i faena”.

#Belfie. ‘Una imatge ho pot canviar tot’

Sota el lema ‘Una imatge ho pot canviar tot’, la minisèrie, que consta de tres capítols, transmet als joves en el seu llenguatge visual quotidià la importància de valors com el respecte i la tolerància. Cal destacar que el projecte es va iniciar fa més de dos anys, en plena pandèmia de la Covid-19.

“Aquesta sèrie ha suposat moltíssims esforços, perquè s’ha rodat en un 80% durant la pandèmia, amb protocols molt estrictes per a evitar contagis. És una sèrie gravada de manera amateur, però executada de manera professional”, ha destacat el primer edil, que ha volgut remarcar la faena duta a terme pel seu director, Joan Beltran.

D’altra banda, l’Ajuntament de Cullera agraeix especialment als grups ZOO, Smoking Souls, La Gossa Sorda, als cantants Carles Caselles, David Cuello, Danny Romero i al Dj Hektor Mass, per la cessió gratuïta per a #Belfie dels drets de la seua música.

Estrena als Cinemes Victòria de Cullera

Divendres que ve 9 de desembre #Belfie s’estrenarà als Cinemes Victòria de Cullera en un esdeveniment a què acudiran totes i tots els components de l’equip de direcció i producció, així com cadascun dels actors i actrius que apareixen en la sèrie.

A partir del dissabte 10 de desembre i durant una setmana, la minisèrie es projectarà a les sales de cinema. Part de la recaptació obtinguda en taquilla es donarà a l’Associació Valenciana contra l’Assetjament Escolar (Avalcae).