Beques de 500 euros al mes queden desertes perquè els opositors no poden justificar el pagament al preparador

La Generalitat Valenciana va posar en marxa el 2019 un programa d’ajudes per a la preparació d’oposicions per a l’ingrés en els cossos i escales del grup A de l’Administració autonòmica. Concretament, es tracta d’un “programa ambiciós” de 500 beques anuals dotades amb 500 euros al mes i que estan destinades a joves de fins a 30 anys amb llicenciatures universitàries o graus. Entre els requisits requerits, els beneficiaris havien de justificar que comptaven amb la direcció d’un centre especialitzat (una acadèmia) o una persona preparadora per a orientar el procés.

En el primer any de convocatòria a penes hi hagué 75 beneficiaris que optaven a presentar-se a alguna de les 1.700 places d’ofertes d’ocupació pública corresponents als anys 2017, 2018 i 2019. Això va provocar que la Generalitat relaxara els requisits per intentar arribar a més joves, que en molts casos no podien justificar que estaven preparant-se per a les oposicions, cosa que era un requisit indispensable per a percebre l’ajuda.

Fonts de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública consultades per elDiario.es apunten que aquestes ajudes, destinades a llicenciats, enginyers, arquitectes..., “no poden ser un xec en blanc”. “El principi és el de qualsevol beca i, consegüentment, has de justificar que estàs preparant-te, una garantia que estàs estudiant, independentment que després aproves o no”, ressalten.

El problema, apunten, és que normalment les acadèmies centren la seua preparació en les oposicions multitudinàries, en què hi ha moltes places i s’hi presenten molts candidats: “Una oposició en què només ixen set places i hi ha molts menys opositors, no interessa a una acadèmia, que prefereix centrar les seues classes en proves que se celebren tots els anys i s’hi presenten molts candidats, com poden ser administratius, zeladors d’hospital, policies...”. “L’única que entraria en aquesta categoria seria la de tècnic de l’Administració general (TAG), que ix tots els anys”, apunten des de la conselleria, i reconeixen que des que es va posar en marxa el programa, de 500 beques, mai s’ha superat el centenar de beneficiaris.

Així doncs, els que preparen proves d’aquestes característiques, molt especialitzades i amb menys demanda, moltes vegades recorren a preparadors particulars que, també en molts casos, cobren en negre i no es poden justificar els pagaments: “Això és una cosa que no podem demostrar ni perseguir”. “Es va estudiar en el seu moment sol·licitar una declaració responsable, però no dubtem de la bona fe de la gent”, expliquen, i afigen que es tracta de diners públics: “Ho oferim cada any amb l’esperança que les acadèmies facen el pas de preparar més gent”.

Opositors que paguen en B a jutges i fiscals

Tal com ha revelat elDiario.es, hi ha un mercat negre de preparadors per a les oposicions a jutge o fiscal (cada any es presenten més de 4.000 aspirants a aquestes places). Les tarifes, que cobren en negre i “en sobrets” jutges i fiscals per preparar les oposicions, oscil·len entre 100 i 200 euros mensuals per alumne, quantitat que pot arribar a 300 euros si el preparador està en els escalons més alts de l’escalafó judicial. Alguns d’aquests professionals de la judicatura poden arribar a cobrar uns sobresous superiors a 4.000 euros al mes que estan fora dels controls d’Hisenda.