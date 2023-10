El bipartit valencià del PP i Vox retalla un 38% la despesa en canvi climàtic i un 9% en prevenció d’incendis

Les partides relacionades amb el canvi climàtic i la transició ecològica, incloent-hi la prevenció contra els incendis forestals, estan entre les més afectades per les retallades en els primers pressupostos de la Generalitat Valenciana elaborats pel bipartit del PP i de Vox, cosa que no sorprén tenint en compte l’escepticisme del partit d’extrema dreta amb tot allò relacionat amb l’emergència climàtica.

En concret, la despesa pressupostada per a aquests conceptes passa dels 237 milions d’euros previstos per l’anterior Govern del Botànic per a aquest exercici a 148 milions pressupostats per la dreta i l’extrema dreta per al 2024, un descens del 38%.

Així doncs, Medi Natural i Avaluació Ambiental baixa de 81,2 milions a 65,7 milions, Qualitat i Educació Ambiental passa de 46,8 a 33,5 milions d’euros, Canvi Climàtic descendeix de 8,2 a 5,4 milions i Transició Ecològica baixa de 3,1 a 2 milions d’euros.

Crida l’atenció també la tisorada en l’apartat de prevenció d’incendis forestals, que passa dels 40,3 milions d’aquest exercici als 36,6 milions, un 9,2% menys. I és que el PP es va mostrar especialment crític amb el Botànic després dels grans incendis que van assolar la Comunitat Valenciana, com per exemple el de Vilanova de Viver del mes de març passat.

El mes d’abril passat, el portaveu del Grup Popular en les Corts, Miguel Barrachina, va denunciar que en aquest punt de l’any “quasi la meitat de les hectàrees cremades a Espanya s’han produït a la Comunitat Valenciana”.

En el capítol d’inversions, la prevenció d’incendis baixa de 3,7 a 2,3 milions d’euros, el relacionat amb la transició ecològica i l’emergència climàtica baixa de 20,3 a 5 milions d’euros i en l’apartat de Medi Natural i Avaluació Ambiental baixa de 48,4 a 31,6 milions d’euros.