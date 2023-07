El bloqueig de Vox en la Generalitat Valenciana: dues setmanes de govern sense nomenar alts càrrecs

Vox no troba personal per a gestionar en el Govern valencià. L’organigrama del Consell, pel que fa a les seues àrees de govern, està pràcticament desert. Dues setmanes després de la presa de possessió dels titulars de la Vicepresidència, de Justícia i d’Agricultura, i dos mesos després de la signatura de l’acord per a governar a la Comunitat Valenciana, la formació d’ultradreta encara no ha designat els alts càrrecs de les conselleries que ocupa.

La formació d’ultradreta a penes ha nomenat els comandaments intermedis que han de gestionar aquestes àrees. Fins hui, només ha nomenat els sotssecretaris de cada departament i, dels 16 alts càrrecs que els corresponen –entre secretaris autonòmics i directors generals–, només s’ha publicat el nomenament d’un: l’exdiputat en el Congrés Eduardo Luis Ruiz Navarro.

Els consellers van prendre possessió del càrrec el 20 de juliol passat, si bé l’acord de Govern es va signar el 13 de juny, dos mesos en què encara romanen en la Generalitat Valenciana els càrrecs del Consell de Ximo Puig que encara no han sigut destituïts. En àrees sensibles com la gestió d’incendis, emergències o cultura encara es manté l’equip heretat del PSPV, Compromís i Unides Podem.

El partit que encapçala Vicente Barrera en el Consell sí que ha designat els sotssecretaris dels seus tres departaments, el primer escaló de comandament després del conseller. Són els ulls i el cervell de cada conselleria, duen a terme la inspecció de tots els serveis del seu àmbit, i detenen la prefectura de tot el personal d’aquesta. A més, són els encarregats de dirigir i coordinar els serveis generals i les dependències de cada departament, els serveis administratius, l’avantprojecte de pressupostos o els tràmits ordinaris.

Per a aquesta comesa el número u de Vox en la Generalitat ha triat l’exdirectora territorial del servei d’ocupació Maria Eugenia Vives, cessada el 2018. Vives va ser la responsable del SEPE a València en un moment en què es va crear una intranet paral·lela a l’oficial, que va provocar una bretxa de seguretat i l’exposició de les dades de 120.000 persones. Una denúncia d’UGT assenyalava que s’havia creat “al marge de la norma i del control estatal una unitat de desenvolupaments informàtics aliena al servei informàtic oficial que ha posat en funcionament una intranet, a través d’unes aplicacions informàtiques desenvolupades localment i sense els controls de seguretat oficials”. Entre aquestes, una aplicació anomenada com la novel·la d’Orwell, Big brother (Gran germà), de la qual només coneixien l’existència Vives i l’informàtic que la va crear. L’incident va ser investigat per la Inspecció General de Serveis, que va detectar fins a 83 sistemes paral·lels.

Respecte a la resta dels departaments, segons l’organigrama previst, falten per nomenar les persones que ocuparan la Secretaria Autonòmica de Cultura, les direccions generals de Cultura, Patrimoni Cultural i Esport; la Secretaria Autonòmica d’Emergències (que encara dirigeix José María Ángel, del PSPV), les direccions generals de Justícia, Atenció a les Víctimes del Delicte, Interior, Prevenció d’Incendis; la Secretaria Autonòmica d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i les direccions generals de Producció Agrícola i Ramadera, Desenvolupament Rural, Indústria i Cadena Agroalimentària i la Direcció General de Política Agrària Comuna.