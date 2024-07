Boluda, navilier i president del ‘lobby’ empresarial, va regalar botelles de vi per Nadal a l’alcaldessa i regidors del PP de València

El ministre de Transports, el socialista Óscar Puente, va visitar el 14 de desembre passat el port de València per a anunciar l’aprovació del polèmic projecte de l’ampliació nord en el Consell de Ministres que es va celebrar cinc dies més tard. El navilier i conseller de l’Autoritat Portuària de València (APV) com a president de l’Associació Valenciana d’Empresaris, Vicente Boluda, va ser una de les persones que més va reivindicar aquesta infraestructura també demanada insistentment per l’alcaldessa de València, María José Catalá. De fet, tan sols 10 dies després de la seua investidura com a alcaldessa, Catalá va rebre Boluda a l’Ajuntament en la que va ser una de les seues primeres recepcions com a alcaldessa en què tots dos van exhibir sintonia.

Coincidint amb l’aprovació del projecte d’ampliació portuària la terminal de la qual s’ha adjudicat a TIL, filial d’MSC, companyia a què es va associar Boluda, el navilier va fer un carrusel d’obsequis de Nadal tant a l’alcaldessa de València, María José Catalá, com a sis regidors del PP, segons constava fins divendres en la web de transparència de l’Ajuntament de València. En concret, va obsequiar Catalá amb dues botelles de vi. Als regidors Juan Carlos Caballero, José Marí Olano, José Luis Moreno, Paula Llobet, Santiago Ballester i Rocío Gil, a més del vi, els va obsequiar amb diverses botelles d'oli i vinagre. Com va informar elDiario.es, no figuren regals publicats en la web per part de Julia Climent ni de Jesús Carbonell i tampoc dels quatre regidors de Vox. En el cas dels de l’oposició de Compromís i el PSPV, asseguren que no han rebut regals i, en el cas dels valencianistes, afigen que tampoc en van rebre quan governaven.

Sobre aquest tema, la regidora de Compromís, Luisa Notario, ha comentat: “Amb el govern de Catalá estem retrocedint a pràctiques que ens recorden una etapa negra del PP; de nou veiem regals com aquests que són poc estètics i que l’anterior Alcaldia de Compromís, de la mà de Joan Ribó, va erradicar des del minut zero”. A més, ha afegit: “En aquest cas concret, tot és més térbol, ja que podria semblar un agraïment per l’ampliació del port en benefici d’uns pocs davant del gran perjudici que suposarà per a tota la ciutadania, tant per la contaminació de l’aire que implicarà per a la nostra ciutat com per l’afecció que tindrà en l’Albufera i a les nostres platges. Des de Compromís no callarem i denunciarem cadascuna d’aquestes actuacions que, com a mínim, són poc estètiques per a un govern com el de la ciutat de València”.

D’altra banda, sobre l’ús del telèfon mòbil corporatiu, les últimes dades publicades van ser del govern de Joan Ribó i els sis primers de l’executiu del PP i de Vox, és a dir, fins a desembre del 2023. Sobre aquest assumpte i sobre l’ús dels vehicles oficials, segons Notario, no s’ha publicat res l’any 2024. En aquest sentit, fonts de l’Ajuntament han comentat que les publicacions es faran semestralment, per la qual cosa en les pròximes setmanes hauria d’estar disponible la informació, encara que, en el cas de l’alcaldessa Catalá, sí que està la informació de regals, despeses i ús del cotxe oficial en el primer trimestre del 2024. En l’anterior mandat, la informació es publicava trimestralment.