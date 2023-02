BP aprofitarà la seua refineria a Castelló per a un centre que produïsca hidrogen verd

La petroliera BP impulsa una aliança publicoprivada per aprofitar la seua refineria per a la producció d’hidrogen verd. Sota la fórmula HyVal, com s’ha batejat el clúster de l’hidrogen renovable, la petroliera rebrà fons públics a través del Perte (projecte estratègic dels fons europeus) per obtindre aquest combustible pel procés d’electròlisi en compte de partir de gas natural.

El president de BP Energía España, Andrés Guevara, ha presentat dimarts la iniciativa amb la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto; el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; i l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. La companyia prepara una inversió de 2.000 milions d’euros en un projecte per diverses fases, que començarà el 2027 i estima que el 2030 arribe a dos gigavats de producció energètica de fonts renovables.

La intenció del projecte és subministrar energia a la refineria castellonenca, que preveu triplicar la seua producció de biocoumbustibls, però també als sectors gasointensius i termocombustibles com la ceràmica, que a Castelló ha patit una forta sacsejada des de l’escalada de preus derivada de la guerra a Ucraïna. També es preveu el seu ús en la indústria química per a la producció d’amoníac i per al transport pesant, altres punts clau a les comarques del nord.

“El nostre objectiu és desenvolupar fins a dos gigavats de capacitat d’electròlisi d’ací al 2030 per a la producció d’hidrogen renovable, contribuint així a descarbonitzar les nostres operacions i les dels nostres clients, i també tenim previst triplicar la producció de biocombustibles en la refineria per satisfer la demanda creixent de combustibles baixos en carboni, com el SAF (en anglés, sustainable aviation fuel: combustible d’aviació sostenible)”, ha indicat Guevara en la presentació, en què ha apuntat que l’ús d’aquesta energia, que substitueix el gas natural, evitarà més de 300.000 tones d’emissions de CO₂ a l’any. La mercantil assegura que la inversió crearà 5.000 llocs de treball entre directes, indirectes i induïts.

La ministra d’Indústria considera que el projecte suposa una oportunitat per a l’autonomia energètica i “estableix les bases de la descarbonització, que és una oportunitat per a continuar millorant la competitivitat de la nostra indústria”. “Crec que aquest projecte de col·laboració publicoprivada convertirà la Comunitat Valenciana en un hub de producció i distribució d’hidrogen verd”, ha lloat Maroto, que ha recordat que des del Govern d’Espanya ja s’ha donat una ajuda a aquest projecte, que se sustenta en 15 milions d’euros, “que rebrà més ajudes dels fons europeus aprofitant l’oportunitat el Perte vinculat a l’hidrogen renovable”.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacat el “salt estratègic” tant per a aquesta indústria energètica com per a la Comunitat Valenciana, ja que preveu inversions importants que seran “determinants per a la nova configuració de la nostra economia”, ha manifestat.