“Caldrà enviar l’alerta al mòbil, no?”: Així es va gestionar l’avís de la segona DANA de València

Abans de les sis de la vesprada de dimecres, els membres del comité d’emergències (el Centre de Coordinació Operativa Integrat, conegut com a Cecopi) de la DANA de València, entre els quals hi ha representants autonòmics i estatals, van rebre un missatge. Es convocava d’urgència una segona reunió després de la de les 9 del matí, aquesta vegada a les sis de la vesprada, davant la possibilitat certa que pujara a roig l’avís per pluges en el litoral de València.

A més que s’esperava una gran quantitat d’aigua, plovia sobre mullat en la zona zero, amb un sistema de clavegueram precari que no engolia i que amenaçava de fer aflorar l’aigua i el fang de nou. Alguns municipis, com Aldaia, davant l’absència de normalitat i la falta de reparació de comportes i infraestructures, havia instal·lat sacs d’arena per a tallar el pas en els llits en aquesta segona arremesa del temporal.

Connectats en línia, en el Cecopi es va començar a tractar la pluja que venia i per a la qual Aemet anunciava avisos rojos a partir de les nou de la nit. La lliçó, a força de més de 200 morts, s’havia aprés per part de la Generalitat, que en el Cecopi del 29 d’octubre no va emetre l’alerta fins a les 20.12, quan la tragèdia ja s’havia esdevingut. Aquesta vegada, amb els mateixos avisos rojos i la mateixa informació que aquell dia fatídic, el president del Consell sí que va prendre una decisió diferent, que va ser restriccions de vehicles i persones i alertes als mòbils. El fet que el baró del PP Juanma Moreno haguera desallotjat i alertat la població de Màlaga hores abans li havia posat també un espill i més pressió.

L’ambient en el Cecopi era aquesta vesprada de dimecres una mica enrarit. D’una banda, Mazón havia estat centrat en la seua compareixença en les Corts Valencianes de l’endemà (al final va acabar posposant-se a divendres a les 11.30) i la consellera de Justícia, Salomé Pradas, va assistir mentre és qüestionada, a punt de ser apartada segons les travesses, i assenyalada com l’única responsable de les mesures per part del seu propi cap, que ha insistit que ell no és membre, ni molt menys cap, d’aquest comité. Administrativament, és així, perquè Mazón ha refusat assumir el “comandament únic” del Cecopi com li permet la llei. Si ho fera, es convertiria directament en el responsable a efectes jurídics, cosa que queda de moment per a la seua consellera.

La direcció d’aquests comités va fluint coralment, moltes vegades sense una autoritat clara o rapidesa executiva: la por de prendre partit pot emmordassar les directrius i els lideratges. De fet, es recullen idees o suggeriments sense que hi haja actes oficials i sense que s’aproven, com és preceptiu, perquè siguen vàlids, en les sessions posteriors.

Fins a dues vegades la delegada de Govern, Pilar Bernabé, va assenyalar dimecres la necessitat urgent d’enviar l’alerta als mòbils. “Caldrà enviar-la, no?”, va insistir unes quantes vegades, segons fonts presencials. En aquesta segona DANA, per part de la Generalitat ja ningú va dubtar com en el Cecopi del 29 d’octubre, quan la indecisió de Pradas sobre què fer i com –i l’absència de Mazón, en un dinar de tres hores amb una periodista– va instal·lar un desgovern en l’única instància que podia haver protegit els ciutadans.

La resposta en aquest segon temporal va ser afirmativa, sí, caldria enviar-la, però no es va fer a l’instant, malgrat que el rellotge corria. Es va aparcar i es va avançar en altres temes logístics.

En Twitter, l’agència estatal Aemet informava públicament de l’avís roig a les 18.18, que anava reexpedint-se per grups de WhatsApp i volava com la pólvora en xarxes socials. En el Cecopi, on el comandament és de la Generalitat, es continuaven debatent més enllà d’aquesta hora assumptes per a una situació en què els minuts compten. L’antelació, segons tots els experts consultats, és essencial en casos de riscos per a la població, especialment en hores punta o quan han de prendre decisions logístiques com canviar els seus plans, no emprendre un viatge o deixar el cotxe.

No obstant això, Emergències de la Generalitat, que aquesta vegada sí que tenia clar que havia de restringir el trànsit i la circulació de persones –i assumir, per tant, les crítiques en cas que l’episodi no fora tan greu o dels que veuen importunada la seua quotidianitat– va esperar fins a les 19.50 per a enviar al mòbil de tots els valencians que se suspenia tota activitat educativa, esportiva i en centres de dia, a més de les restriccions de mobilitat en vehicle privat de motor fins a les 12 de l’endemà. Segons els protocols, en acabar la reunió, la van redactar i la van enviar el subdirector d’Emergències juntament amb la consellera Pradas.

A aquesta hora molts alcaldes, entre els quals la de la capital, ja havien decidit suspendre les classes i havien informat els seus ciutadans, fins i tot hores abans. A aquesta hora també s’havia informat, ja que el ple on donaria explicacions Mazón s’havia posposat. Finalment, una hora i poc abans que començara l’episodi de risc extrem, es va enviar als mòbils l’Es Alert. En alguns es va rebre amb l’encapçalament “Alerta presidencial”, en altres en castellà i valencià i hi ha ciutadans que la van rebre també en anglés. Segons fonts de la Generalitat, els tècnics no poden tocar l’encapçalament del text, sinó només el contingut, i aquestes diferents modalitats podrien dependre de la configuració dels telèfons.

Va haver-hi un segon avís la nit de dimecres a través del sistema Es Alert. Es va enviar a una vintena de poblacions, les més afectades per la DANA, en què es va informar que, “atesa la vulnerabilitat de la zona i l’acumulació de pluges prevista, es recomana romandre en zones altes dels habitatges o zones elevades”, segons el gabinet d’Emergències. En el Cecopi de les nou del matí ja s’havia decidit enviar una primera alerta Es Alert a aquesta mateixa zona zero per a avisar de “les restriccions de trànsit de vehicles privats en els municipis afectats per les inundacions de la rambla del Poio, el riu Magre i les pedanies del sud de València”, una alerta que va acabar emetent-se una hora abans de l’entrada en vigor, a les cinc de la vesprada, i a què va sumar aquesta segona de les huit vesprada.

El president Carlos Mazón va tuitar a les 20.11, després del Cecopi, les normes que entraven en vigor de manera imminent, al cap de 50 minuts, utilitzant un literal del decret que abunda en la idea que la responsabilitat és de Salomé Pradas i que no ha passat inadvertit públicament: “Aquesta és l’orde de la conselleria: Ordene...”. És a dir, que el que es decideix en el Cecopi ho ordena Pradas, com el que va ordenar (o no) en el del dia 29 passat. Una pista de com construirà el seu discurs de divendres en les Corts per a donar explicacions a la ciutadania.