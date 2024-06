Calendari escolar valencià 2024/2025: quin dia comença el curs, quan acaba i com cauen els festius i els ponts

Divendres finalitzava el curs escolar, el primer gestionat pel popular José Antonio Rovira al capdavant de la Conselleria d’Educació i que ha estat marcat per la implantació del districte únic en el procés d’escolarització i per l’impuls de la nova llei de ‘llibertat’ educativa impulsada pel Partit Popular i Vox, que comparteixen el Govern de la Generalitat. Aquestes mesures han provocat protestes successives de la comunitat educativa valenciana que van tindre com a punt culminant la vaga general i les mobilitzacions massives del 24 de maig passat.

I aquesta setmana, la Direcció General de Centres Docents publicava en el Diari Oficinal de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució que estableix el calendari del nou curs escolar, que marca l’inici de les classes en les etapes d’Infantil, Primària, Secundària (ESO), Batxillerat i Formació Professional (FP) per al pròxim 9 de setembre i la finalització per al 18 de juny de 2025. Tal com expliquen des de la conselleria, en l’elaboració del calendari s’han tingut en compte tant les opinions dels sindicats com de les famílies, que sol·licitaven acabar abans les classes per a evitar la calor i la coincidència amb les festes de Sant Joan, així com la reducció d’un dia lectiu, que en seran 179 en lloc dels 180 del curs actual.

Dates clau

El 9 de setembre serà el primer dia de curs en Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP i les classes finalitzaran el 18 de juny, mentre que els programes formatius de qualificació bàsica i FP de segona oportunitat començaran les classes l’11 de setembre de 2024 i finalitzaran també el 18 de juny de 2025.

Les classes per als alumnes de Formació de Persones Adultes, Ensenyaments Artístics de Música i Dansa, elementals i professionals, Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny i Ensenyaments Esportius de Règim Especial començaran el 16 de setembre de 2024 i finalitzaran el 13 de juny de 2025.

I les Escoles Oficials d’Idiomes començaran a impartir les classes el 24 de setembre de 2024 i les acabaran el 18 de juny de 2025.

Vacances

Els períodes no lectius durant el curs 24/25 comprenen les vacances de Nadal, que seran des del 23 de desembre de 2024 al 6 de gener de 2025, tots dos inclusivament, i les vacances de Setmana Santa i Pasqua, que seran des del 17 fins al 28 d’abril de 2025, tots dos inclusivament.

El pròxim curs escolar no seran lectius els dies festius següents: 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana; 1 de novembre, festa de Tots Sants; 6 de desembre, Dia de la Constitució; 19 de març, Dia de Sant Josep; i 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors.

A aquestes dates, els ajuntaments podran proposar com a no lectius fins a un màxim de tres dies i la Direcció General de Centres Docents podrà autoritzar, per a un centre o una localitat, un calendari escolar diferent de l’establit quan concórreguen circumstàncies excepcionals.