Càmeres i més personal de seguretat, mesures del Llevant UE arran de les amenaces d’ultres denunciades per abonats

El Llevant UE ha mogut fitxa després de reunir-se amb representants d’una trentena d’abonats el mes de setembre passat, els quals van denunciar l’assetjament creixent de què eren víctimes per part d’elements d’ultradreta infiltrats en la graderia d’animació de l’estadi Ciutat de València.

“Molts socis que pertanyien a la graderia Levante Fans han abandonat les seues files per la transformació política d’aquesta graderia, i han patit un assetjament continu per això, sense que el club faça res per controlar la situació”, denunciaven aquests socis. A la seua queixa es van adherir una penya i altres col·lectius de seguidors de l’equip granota.

Els aficionats van aportar proves gràfiques de les relacions dels membres ultres de Levante Fans amb uns altres també d’extrema dreta de la Curva Nord del València CF. No es tracta d’un problema general de la graderia d’animació sinó d’“un grup que intimida la resta, especialment els més joves, per emportar-se’ls al seu terreny i modelar-los a la seua imatge”, van assenyalar. Els directius del Llevant UE van dir que desconeixien la situació i es van comprometre a prendre mesures.

Fa poc, després de preguntar en quina situació estaven les mesures esmentades, un dels portaveus dels afectats va rebre un escrit del club en què es detallen les accions dutes a terme en les últimes setmanes.

“El club va decidir reunir-se amb diversos representants” de la graderia d’animació i al mateix temps “va comunicar la situació tant a la seguretat privada del club com a la Policia Nacional”, diu l’escrit a què ha tingut accés elDiario.es.

A més, recorda que el Llevant UE va traslladar la graderia d’animació al començament d’aquesta temporada a una zona delimitada darrere de la graderia Gol Alboraia “sense que s’haja produït cap incident fins hui i amb l’únic objectiu de fomentar l’animació”.

Com en les últimes 13 temporades, “el club no permetrà cap conducta que supose apologia de cap mena de violència, ni cap manifestació que no estiga estrictament relacionada amb el futbol i el Llevant UE”.

Després d’afirmar que “la graderia d’animació, on conviuen des de fa 13 temporades aficionats de tota mena d’ideologies, s’ha autogestionat i ha arribat a expulsar membres per no cenyir-se al seu únic objectiu, que no és cap altre que animar el Llevant UE”, a continuació afig que “amb la finalitat d’aconseguir una convivència com més sana millor i vetlar per la normalitat els dies de partit en les zones comunes assenyalades pels signants (de la carta en què els afectats van denunciar assetjament i amenaces), el club va decidir generar una segona zona de fumadors, així com incrementar la seguretat privada amb una persona a la porta de cadascun dels banys” en què, segons els denunciants, es va produir una amenaça a una menor.

“El club ha reforçat la vigilància en la zona amb la provisió de més càmeres, ja operatives. La Policia també ha incrementat la seua presència i ha efectuat un seguiment especial sense haver trobat, fins hui, cap acte dins de l’estadi que supose la seua intervenció o la del club” i destaca que en els últims partits el comportament de la graderia d’animació “ha sigut exemplar”.

Per acabar, la carta afirma que el club continuarà ocupat “en el seguiment i la supervisió d’aquesta situació per preservar la convivència en la graderia” i apel·la “el civisme i el joc net de tots els aficionats”.

Segons un portaveu dels socis afectats pels insults i les amenaces ultres denunciats, “crida l’atenció que diguen que mai ha passat res i que el comportament és exemplar i que al mateix temps prenguen totes aquestes mesures, algunes de les quals, per cert, resulten poc efectives, ja que a la nova zona de fumadors habilitada poden accedir els membres de Levante Fans”.

A més, insisteix que, abans de rebre la resposta del club, “un dels signants de la carta el van acorralar entre 20 a la porta dels banys, encara que al final per sort no va passar res, perquè estaven dins de l’estadi, i sobre els pretesos expulsats, Levante Fans va expulsar dues persones que també havien signat la carta de denúncia, se n’han hagut d’anar a la graderia de davant i els que en el seu moment se’n van eixir de Levante Fans van ser antifeixistes”.

El problema, segons aquest soci del Llevant UE, és que els feixistes estan en la graderia d’animació amb tots els privilegis que això suposa: “El que diem és que Ultras Levante no ha d’estar en aquesta graderia d’animació, que se n’isquen i que vagen del que van, però no dins de la graderia d’animació”.

Davant aquesta situació, ha afirmat que elevaran el cas a la Lliga: “A més del que passa amb nosaltres, ja vam tindre una reunió amb una penya del València CF que està pitjor que nosaltres. Continuarem fent accions per a denunciar aquestes situacions”.