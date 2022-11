Canvis en el Consell Rector d’À Punt: hi entren els professors Lola Bañón i Javier Marzal amb la presidència pendent de la renovació

L’organisme que dirigeix la televisió pública valenciana està pendent de la renovació parcial, que serà més prompte que tard en funció del calendari que decidisquen les Corts Valencianes. El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha de renovar quatre dels seus membres i elegir una nova presidència, en funcions des que fa dos anys va dimitir el seu president, el lletrat Enrique Soriano, encarregat de la posada en marxa de l’ens i del servei públic audiovisual À Punt amb Empar Marco de directora general.

Des de l’eixida de Soriano ha sigut Mar Iglesias, doctora en periodisme per la Universitat d’Alacant, qui ha assumit la presidència de la CVMC. Iglesias, vicepresidenta de l’ens, ha exercit com a titular davant la falta d’un procés selectiu per a triar una nova presidència i, segons apunten fonts de la Corporació, no tornarà a repetir.

El complex entramat legislatiu que regula el servei públic audiovisual ha entorpit l’elecció dels seus organismes de Govern i ha estirat la situació de provisionalitat d’Iglesias. La llei de creació preveia que fora el Consell de l’Audiovisual l’organisme competent per a proposar a un candidat a la presidència, que haurien de ratificar les Corts Valencianes, però quan es va posar en marxa la radiotelevisió pública el Consell no existia, així que aquestes van assumir el seu paper. Quan Soriano va dimitir, les Corts van delegar en la creació de l’organisme la responsabilitat de nomenar un president, per evitar un conflicte en la negociació.

Ara, amb l’organisme ja creat i desenvolupades les seues competències, el Consell de l’Audiovisual avalua quatre candidats per a la presidència del Consell Rector, que haurà de traslladar a les Corts Valencianes. Els aspirants al procés són Vicente Cutanda –conseller pel PP–, Mar Adrián –que ja va optar a la presidència–, l’editor Pau Vergara –que va optar a la direcció general d’À Punt– i el professor de comunicació audiovisual Miquel Francés, segons va informar Valencia Plaza.

El mateix organisme va aprovar a mitjan novembre la proposta dels professors Lola Bañón i Javier Marzal com a consellers, per la quota que li correspon nomenar. Tots dos són professors de periodisme i compten amb experiència en el sector: Bañón, especialitzada en informació internacional especialitzada en el món àrab, ha format part de l’extinta Canal 9 i de Televisió Espanyola; Marzal és catedràtic de comunicació audiovisual en la Universitat Jaume I i dirigeix diversos grups d’investigació.

L’organisme que dirigeix José María Vidal ja ha traslladat la proposta al parlament autonòmic, però en les Corts Valencianes sembla que no tenen massa pressa per convocar la comissió parlamentària i donen per fet que la renovació serà després de Nadal. Els candidats substituirien Raquel Piqueras i Mar Iglesias en l’òrgan administratiu de l’ens. A aquesta renovació se suma la substitució dels dos candidats proposats per Ciutadans i Unides Podem que cessen, María Lozano i José Martínez, que també ha de passar per la comissió parlamentària.

Enguany, els grups parlamentaris han decidit que la renovació d’organismes que depenen d’ells –i que requereixen pactar amb l’oposició– s’aborden en una negociació conjunta. Estan pendents de renovació el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura i el Consell de Transparència. Algunes fonts apunten que caldria renovar tot el Consell Rector després d’elegir un nou president per evitar un buit amb l’eixida d’Iglesias, però altres fonts jurídiques subratllen que els organismes públics tenen mecanismes previstos per a evitar aquests buits: si falla el vicepresident, assumeix les seues tasques la persona més veterana.