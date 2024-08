El discret pas de Vox en la Generalitat Valenciana: Barrera no va executar ni un 10% del seu pressupost

El pas de Vox per la Generalitat Valenciana ha sigut breu temporalment, intens en la política i discret en la gestió. El partit d’ultradreta ha protagonitzat nombroses polèmiques, ha volgut lliurar una batalla cultural, però, pel que fa a la gestió política, a penes ha mogut el seu pressupost. Malgrat que l’execució pressupostària del Consell de Carlos Mazón ha sigut escassa en el primer semestre –a penes superava el 10% en el pressupost total i estava en el 0,33% en el cas de les inversions reals–, i s’han succeït protestes per impagaments des del començament d’any, les xifres són especialment cridaneres en el cas del ja ex-vicepresident i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera.

Segons el portal pressupostari de la Generalitat Valenciana, la Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura només va pagar al juny 22 milions d’euros dels 241 amb què compta. És a penes un 9,13% del pressupost en els sis primers mesos de l’any, una xifra que inclou les nòmines dels treballadors públics. Si es té en compte el pressupost reconegut, la xifra ascendeix a 68 milions d’euros, el 28% del total.

Pel que fa a les inversions reals –els diners disponibles per a gastar– el seu departament a penes va superar en el primer semestre el 3%: de 35 milions d’euros, a penes es van comprometre 5 milions d’euros, hi ha reconeguts 1,2 milions i pagats només 800.000 euros. En el cas de les transferències –150 milions entre corrents i de capital– a penes se n’han pagat un terç. En les despeses de personal sí que es veu un bon percentatge d’execució: de 26,7 milions previstos, hi ha compromesos pagaments per 21 milions i abonats, 10,5.

Per departaments, la Direcció General de Cultura només ha pagat 10 milions dels 100 que tenia assignats i en té 84 compromesos; la de Patrimoni Cultural, 37 milions compromesos i 6 gastats, de 65 pressupostats; la d’Esports, de 40 pressupostats, n’ha compromés 17 i ha pagat tres milions, sempre segons el visor pressupostari de la Generalitat Valenciana.

Mazón va desgranar dues direccions generals i les va fusionar, donant el rang de vicepresident al torero, com exigia la formació ultra. El seu pressupost en el primer any de Govern conjunt va ser escàs, d’acord amb la idea d’austeritat que el bipartit va voler traslladar: 220 milions d’euros, un 2% menys que el que van tindre les direccions equivalents quan aquest departament formava part de la cartera d’Educació. Posteriorment, segons el portal de transparència, el pressupost rectificat és de 241 milions d’euros.

Amb la remodelació del Consell arran de l’eixida de Vox, les direccions generals de Cultura i Patrimoni tornen a la Conselleria d’Educació, mentre que la d’Esports passa a Presidència. Al juny, l’executiu autonòmic ha fet una empenta a la lentitud en la gestió. El portal indica que, dels 32.000 milions de pressupost, hi ha ja 25.000 milions compromesos, encara que només 11.800 pagats.