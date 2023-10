Cara a cara de perits en el judici del cas Gürtel: “La meua opinió fundada és que hi ha fraccionament”

“La meua opinió fundada amb l’experiència en l’Administració és que hi ha fraccionament”. Així ha conclòs l’interventor de l’Estat Juan Carlos Gómez, encarregat de l’auxili judicial en el cas Gürtel, la seua exposició sobre la mecànica d’actuació de la trama Gürtel en el judici de l’Audiència Nacional en el torn dels interrogatoris de les defenses. “La visió de l’interventor em sembla possible, però sí que opine que no és l’única”, ha afirmat, per part seua, l’ex-director general de l’Advocacia de la Generalitat Valenciana, Emilio Torrejón.

La sessió de dilluns del judici del cas Gürtel ha continuat amb el ‘cara a cara’ entre perits amb les preguntes de les defenses, després de l’interrogatori de la Fiscalia Anticorrupció i de l’acusació particular que exerceix la Generalitat Valenciana.

Juan Carlos Gómez és l’interventor de l’Estat que va elaborar els informes pericials, en funcions d’auxili judicial, sobre la trama corrupta. Per part seua, Emilio Torrejón, ex-director general de l’Advocacia de la Generalitat Valenciana durant el Govern de Francisco Camps, s’ha vist involucrat en la causa inopinadament. Tal com va explicar en la primera sessió en què va comparéixer, la seua cap directa, l’advocada general llavors Isabel Villalonga, li va ordenar verbalment que fera un informe per a contrarestar la Intervenció. L’home es va sentir utilitzat, tal com va declarar, però continua avalant les seues conclusions de llavors, malgrat que no ha tingut accés als expedients de contractació jutjats. Això sí, Torrejón emmarca les seues conclusions en el pla estrictament jurídic.

La discussió s’ha centrat si els contractes menors atorgats a la trama Gürtel a València suposaven un fraccionament de contractes o no. L’interventor de l’Estat, per part seua, té una visió diametralment diferent de la de Torrejón.

“Hi ha fraccionament quan es divideix [el contracte] de manera artificial per saltar-se els principis de legalitat i quan hi ha entre si unitat funcional operativa, quan és la mateixa empresa la que gestiona tot l’acte”, ha explicat Juan Carlos Gómez.

No obstant això, l’ex-alt càrrec de Camps ha al·legat que “el [contracte] negociat sense publicitat i el contracte menor són el mateix: donar un contracte a algú pel morro”. “Això el sistema ho permetia i, si el sistema ho permet, no sé què vol que li diga”, ha contestat Torrejón a una de les defenses. “La visió de l’interventor em sembla possible, però sí que opine que no és l’única”, ha afegit.

L’interventor, que ha elaborat tots els informes pericials de les diferents peces separades de la causa, ha contestat a la tesi de Torrejón. “La meua opinió fundada amb l’experiència en l’Administració és que hi ha fraccionament, perquè hi ha una unitat de gestió operativa”, ha detallat el perit. L’empresa Orange Market, filial de Gürtel a València, “és la que ho gestiona tot i és la que emet dues factures per contractes menors que, si les sumes les dues, superarien els 12.000 i hauria d’haver-hi un concurs”, ha conclòs.