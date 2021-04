Carlos Fabra cobrava sent president de la Diputació comissiones de fins a 100.000 euros per mitjançar davant grans empreses

Carlos Fabra atenia una doble agenda com a president de la Diputació de Castelló: la institucional de cara al públic i la que tractava amb persones a qui cobrava per mitjançar davant grans empreses. El jutge instructor de la causa que investiga Fabra, en una interlocutòria a què ha tingut accés elDiario.es, ha acreditat una pretesa comissió de 100.0000 euros per part de l’empresari difunt Arturo Beltrán Picapeo per “tasques d’intermediació” davant l’alcalde popular d’Onda (la Plana Baixa) llavors Salvador Aguilella per a la construcció d’una superfície comercial d’una coneguda marca esportiva.

Per dissimular l’ingrés dels 100.000 euros, la constructora Ebrogan SL i l’expolític del Partit Popular van signar un contracte amb opció a compra, intervingut en els registres policials de l’habitatge de Fabra, sobre tres finques en una urbanització de Borriol (la Plana Alta). El contracte no indicava les referències cadastrals pel motiu senzill que “mai van ser propietat” de Fabra, segons apunta el jutge Jacobo Pin en la seua interlocutòria. El document, apunta el magistrat, serviria per a “donar cobertura legal” a aquest lliurament de fons.

En el registre de l’habitatge de l’expolític del PP, la policia va intervindre a més una carta, amb data del 9 de gener de 2012, remesa per la mercantil Ebrogan SL a Carlos Fabra “en què li agraïa les gestions fetes” amb l’alcalde d’Onda, llavors el popular Salvador Aguilella, per al subministrament d’aigua al centre comercial.

En el mateix disc dur extern intervingut consta un correu electrònic a un alt directiu d’un conegut supermercat valencià en què aporta el contacte de l’empresari Arturo Beltrán Picapeo, que estava interessat a oferir a la cadena de distribució alimentària terrenys en diferents llocs d’Espanya. En el correu electrònic, reproduït en la interlocutòria, Carlos Fabra indica que el constructor ja ha manejat terrenys per a altres grans empreses.

“Això indica”, afirma el magistrat, que Fabra “va fer almenys dues vegades tasques d’intermediació en favor d’Arturo Beltrán Picapeo mentre ocupava el càrrec de president de la Diputació de Castelló, i va rebre a canvi una contraprestació econòmica per valor de 100.000 euros, i es va simular entre tots dos un contracte d’opció de compra”.