El cas Azud deixa 58 imputats per corrupció urbanística a l’Ajuntament de València en l’etapa de Rita Barberá

Cobrament de comissions per part d’empreses constructores a canvi de mitjançar en requalificacions o d’adjudicacions prèviament falsejades en el si de l’Ajuntament de València, durant l’etapa de la difunta Rita Barberá com a alcaldessa. Aquesta és la presumpta pràctica delictiva que investiga el Jutjat d’Instrucció número 13 de València en el marc del cas Azud, que dijous va alçar parcialment el secret de sumari, “i queden afectades per aquest secret les peces separades núm. 2, 3, 4, 5 i 6, així com tota la documentació intervinguda en suports i dispositius d’emmagatzematge massiu d’informació”, segons recull la interlocutòria a què ha tingut accés elDiario.es.

Segons la jutgessa, “es justifica el secret parcial pel que fa a aquestes actuacions en primer lloc, perquè una part han de ser objecte de comprovació i investigació per la Policia Judicial i en una part que afecten la causa principal estan fent diligències essencials la publicitat de les quals perjudicaria de manera molt greu la bona fi de la instrucció”.

D’aquesta manera, s’ha citat a partir del pròxim 26 d’abril i fins al 4 de maig les parts implicades amb un total de 58 persones investigades, unes quantes desenes d’elles funcionaris vinculats sobretot a les àrees de Patrimoni i Planejament del consistori.

A més, entre els investigats (abans imputats) destaquen el vicealcalde de Rita Barberá, Alfonso Grau, el seu cunyat, José María Corbín, la seua germana, Asunción Barberá, a més de les tres filles d’aquests, una de les quals es va incorporar l’any passat com a assessora de la portaveu del grup municipal popular, María José Catalá. També figura com a investigat l’exportaveu municipal del PSPV i exsotsdelegat del Govern, Rafael Rubio.

En aquesta causa s’investiguen delictes de tràfic d’influències, prevaricació, suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals, associació il·lícita i organització criminal en l’època de Rita Barberá com a alcaldessa, principalment entre els anys 2005 i 2010.

Grau està acusat de cobrar mossegades a canvi d’adjudicacions d’infraestructures. En concret, va poder haver-se emportat un milió d’euros i el socialista Rubio, 300.000 més per mantindre silenci i deixar de posar denúncies sobre aquest tema.

La primera fase del cas Azud es va desenvolupar el 2019 i es va detindre l’advocat José María Corbín, cunyat de Rita Barberá, i el lletrat Diego Elum, encara que posteriorment tots dos van quedar en llibertat amb mesures.

Durant la segona fase de la causa desenvolupada a mitjan any passat van ingressar a la presó de manera provisional Rafael Rubio, Alfonso Grau i un dels presumptes capitostos de la trama, l’empresari Jaime Febrer. També van ingressar en presó provisional els empresaris Mónica Montoro i Joaquín Pastor. Tots estan ja en llibertat.

Un altre dels detinguts que presumptament va tindre un paper destacat en la trama va ser el cap dels serveis jurídics de Divalterra, José Luis Vera, ja que pel que sembla va mitjançar entre els polítics i Febrer.

A més, els agents de l’UCO van detindre 10 persones més, entre elles la filla de Grau, l’exalcaldessa de Xixona i un exregidor d’aquest municipi de l’Alacantí.