Catalá ajorna la reunió amb els veïns del sud de València afectats per la supressió del corredor verd i aquests preparen mobilitzacions

La decisió de l’alcaldessa de València del PP, María José Catalá, de renunciar al corredor verd previst en els terrenys que quedaran desafectats amb el soterrament de les vies del ferrocarril al sud de la ciutat en favor de la creació d’una avinguda enjardinada amb vials per al trànsit ha generat un enorme malestar entre el veïnat.

L’estratègia Green Leaf aprovada en el mandat passat inclou el corredor esmentat i es va imposar com a guanyadora del concurs d’idees convocat amb 81 punts, lluny dels 68 de la segona classificada i dels 36 de la tercera.

Malgrat tot, juntament amb la renaturalització de Pérez Galdós i de la plaça de l’Ajuntament, aquest s’ha convertit en el tercer gran projecte impulsat per l’anterior equip d’esquerres presidit per Joan Ribó que ha descartat l’alcaldessa de València, María José Catalá, del PP, que sempre ha fet gala de prendre decisions en funció de criteris tècnics i de la voluntat dels veïns i veïnes dels barris. Cosa que tampoc en aquest cas es compleix.

Els representants de les associacions veïnals dels barris afectats (principalment Malilla, Sant Vicent Màrtir, Bulevard Sud-la Creu Coberta, la Torre, la Roqueta, Patraix, Arrancapins-la Petxina, Cuidem la Raïosa, Favara, Sant Isidre i Sant Marcel·lí) que es van assabentar pels mitjans de comunicació de la recuperació del projecte de l’any 2011 de la paisatgista encarregada de dissenyar el Parc Central, Kathryn Gustafson, en detriment de l’estratègia Green Life, tenien una reunió prevista dimecres amb el regidor d’Urbanisme, Juan Giner.

No obstant això, segons han explicat, dimarts a la vesprada els van avisar de manera sobtada que es posposava, sense precisar d’una manera clara els motius de l’ajornament, que no ha fet sinó augmentar el malestar. Preguntats per la possibilitat de fer mobilitzacions, van afirmar que estudiaran qualsevol tipus de mobilització si en la reunió no es compleixen les seues expectatives, que no són altres que eliminar qualsevol pas de trànsit motoritzat per una zona per la qual actualment tampoc n’hi ha, ja que estan les vies del ferrocarril: “No volem cotxes”, van sentenciar.

Unes aspiracions per a les quals possiblement arriben tard, ja que, com va informar elDiario.es, Giner ja ha sol·licitat al Servei de Planejament que incloga en el projecte aspectes com ara “connexions entre els barris del sud de la ciutat (Malilla, Sant Marcel·lí, el Camí Reial i Sant Isidre) que superen la clivella històrica a la ciutat que suposava la infraestructura ferroviària, garantint l’accessibilitat i la connexió entre totes aquestes zones mitjançant totes les opcions de mobilitat disponibles en favor dels veïns (per a vianants, ciclistes i motoritzades)”.

També que es mantinga “l’accés sud a la ciutat a través de la CV-400, eix de comunicació bàsic de la ciutat amb els municipis situats al sud d’aquesta” i “no penalitzar la funcionalitat viària d’eixos actuals de la ciutat com el carrer de Sant Vicent Màrtir o l’avinguda de Gaspar Aguilar, utilitzant per a això el Bulevard Federico García Lorca com a manteniment del trànsit estrictament necessari per a poder aconseguir una funcionalitat viària adequada i equilibrada tant en la direcció nord-sud com en la direcció est-oest per a la connexió directa dels municipis del sud de la ciutat com entre els mateixos barris de la ciutat –Malilla, Sant Marcel·lí, la Creu Coberta, l’Hort de Senabre i la Raïosa”.