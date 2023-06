Catalá haurà de decidir si adjudica una enquesta d’ús del valencià i tallers de prevenció de violència masclista heretats de Ribó

L’alcalde de València en funcions, Joan Ribó, cedirà la vara de comandament el dissabte 17 de juny a la seua successora, la popular María José Catalá, amb un total de 170 contractes adjudicats i 167 ja en el procés de licitació. Segons l’últim balanç de la Regidoria de Gestió de Recursos, aquest llegat del Servei de Contractació ja igualaria els 337 contractes que es van formalitzar el 2020 i permetrien arribar o superar els 355 del 2021 o els 356 del 2022 i suposen sis vegades més contractes que els que es van formalitzar en els últims anys del PP en el govern municipal (61, 60 i 47, respectivament, el 2012, 2013 i 2014).

La xifra de contractes formalitzats s’ha anat incrementant gradualment amb 76 el 2015; 87 el 2016; 128 el 2017; 187 el 2018; 279 el 2019; i una mitjana de 349 entre el 2020 i el 2022, més de sis vegades més que la mitjana anual de 56 contractes que va deixar la gestió popular entre el 2012 i el 2014.

La regidora de Gestió de Recursos en funcions, Lluïsa Notario, ha afirmat que “el nivell de gestió en aquest ajuntament ha assolit nivells inimaginables fa a penes una dècada, pel fet d’haver destinat recursos materials i humans al que més importa, que és a garantir el que interessa a la ciutadania quant a serveis públics, obres i totes les contractacions que faciliten el dia a dia de les veïnes i els veïns de València”.

La que serà nova alcaldessa de València, María José Catalá, haurà de decidir si manté la tramitació d’un total de 40 d’aquests últims contractes que estan en procés de licitació amb els plecs corresponents ja elaborats i que estan pendents de convocatòria perquè es presenten les empreses licitadores.

Es tracta, per exemple, dels de la remodelació dels jardins d’Abén al-Abbar i el carrer de Lleida o l’enjardinament del carrer d’Ador; el servei de neteja dels edificis municipals, el de menjador i de monitors del col·legi Santiago Grisolía, el de gestió i execució d’activitats físiques en els centres municipals de persones majors; el de les obres d’ampliació davant de la façana de l’església, la reordenació del jardí i l’arbratge i el mobiliari de Forn d’Alcedo; el programa d’apoderament de dones majors de 60 anys a través de tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència de gènere i masclista així com de cohesió grupal (programa Dones Grandioses); la redacció de projectes i direcció facultativa de l’edifici d’habitatges del Músic Chapí, 26; l’organització del Dia Mundial dels Animals i d’Expojove, o el treball de camp per a una enquesta sociolingüística sobre l’ús social i les valoracions del valencià.

En l’última fase del procés de licitació i, per tant, a punt de l’adjudicació, hi ha quasi 40 contractes més, entre els quals destaquen el del servei de neteja de l’espai públic, recollida i transport dels residus urbans, les obres d’urbanització de la plaça del Músic Antoni Eiximeno a la Malva-rosa, les obres del Centre d’Educació Infantil i del Centre d’Ocupació i Formació al Cabanyal-el Canyamelar, la construcció d’una pista de bàsquet a Malilla i altres instal·lacions esportives menors fruit dels pressupostos participatius.

També entre aquest bloc de contractes per adjudicar està la gestió de la residència i centre de dia de la Vall de la Ballestera a Sant Pau, la redacció del projecte bàsic i d’execució de direcció i coordinació del conjunt d’alqueries del carrer Olba a Marxalenes, el desplegament de fibra òptica per a l’enllumenat a Ciutat Vella i l’Eixample, les obres de construcció de l’IES Peset Aleixandre de Patraix, les infraestructures de Vivers i el Palau de la Música de la Gran Fira de València o els serveis de tallers del programa educatiu de drets humans, igualtat de tracte i no-discriminació, entre altres.

Amb propostes ja damunt la taula d’empreses licitadores i fins i tot pendents de negociació o valoració per part dels serveis gestors hi ha més d’una vintena de contractes com els del subministrament d’arbratge per a accions d’arborització en els barris i els pobles de la ciutat, el del servei de Centre de Dia d’inserció sociolaboral per a joves i adolescents del Marítim, o la rehabilitació i reforma de cobertes, façanes, zones exteriors i lavabos i vestuaris del Complex Esportiu Cultural de la Petxina i del velòdrom Lluís Puig de Benimàmet.