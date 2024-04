Catalá manté huit mesos paralitzada la renaturalització de la plaça de l’Ajuntament de València

“Tenint en compte aquesta provisionalitat, es considera convenient suspendre la tramitació del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del contracte de serveis de redacció del Projecte i Direcció Facultativa de les obres de Reurbanització Integral de la plaça de l’Ajuntament de València, mentre es procedeix a estructurar amb caràcter definitiu les àrees i delegacions de la manera més adequada per a atendre les necessitats municipals i impulsar les polítiques de govern de la ciutat”.

Açò és part del text de la moció que el 20 de juliol de l’any passat va firmar el regidor d’Urbanisme del PP, Juan Giner, per mitjà de la qual va quedar paralitzada la contractació de la redacció del projecte definitiu de remodelació de la plaça de l’Ajuntament. Segons el document, a què ha tingut accés elDiario.es, la decisió és motivada perquè, “a conseqüència de les eleccions municipals i autonòmiques celebrades el 28 de maig passat, s’ha produït un canvi en el govern municipal, i si bé és cert que s’han efectuat alguns nomenaments per a atribuir a cada servei municipal un regidor responsable de la firma de determinats assumptes, aquests nomenaments són provisionals a fi d’evitar qualsevol mínima dilació o paràlisi dels procediments administratius”. Huit mesos després de la suspensió esmentada, el projecte continua paralitzat, tal com va denunciar dimarts el PSPV.

El mes de desembre passat, l’alcaldessa, María José Catalá, ja va advertir que “el projecte guanyador és un bon punt de partida, té bones idees que es poden aprofitar o es poden reflexionar, però és cert que l’actual equip de Govern té altres plans per a la plaça de l’Ajuntament de València i al gener donarem a conéixer el cronograma d’aplicació d’aquests nous plans”.

Malgrat assegurar que al gener informaria de l’actuació, Catalá continua sense fer públic el seu full de ruta i els detalls de la nova proposta. El que sembla clar és que la primera edil no sembla disposada que la futura plaça, potser la més emblemàtica de la ciutat que queda per reurbanitzar, porte el segell de Compromís i el PSPV, igual que les de la Reina i el Mercat.

Re-natura, del despatx de Miguel del Rey, va ser el projecte guanyador per a remodelar la plaça de l’Ajuntament després d’un concurs d’idees promogut per l’anterior equip de Govern d’esquerres. El jurat que el va escollir va estar compost per l’alcalde llavors, Joan Ribó, i la vicealcaldessa, Sandra Gómez, com a regidora de Desenvolupament Urbà, juntament amb membres del Col·legi d’Arquitectes i el Col·legi d’Enginyers, i personal tècnic de la Conselleria de Cultura i l’Ajuntament.

Catalá fins i tot va obrir la porta a rescindir el contracte amb l’equip de Miguel del Rey, cosa que implicaria deixar sense efecte el concurs d’idees, en comentar que, quan van accedir al govern municipal, es van trobar “un projecte guanyador pel qual s’ha pagat el premi a l’equip guanyador i a partir d’ací l’Ajuntament no té cap obligació legal d’executar aquest projecte”.

Una de les claus d’aquest retard, segons fonts consultades per aquest diari, podria ser la creació al final del mes de març passat per part de l’Ajuntament del Consell Assessor d’Urbanisme l’objectiu del qual serà analitzar, opinar i millorar qualsevol proposta municipal que estiga encaminada a dissenyar una ciutat que mira al futur i que sàpia respondre als diferents escenaris urbans que es presenten. Serà, per tant, una mena de ‘consell de savis’ que assessorarà en matèria d’ordenació i planificació urbanística el Govern municipal i que podria estar analitzant el projecte Re-natura.

El consell està presidit per l’alcaldessa, María José Catalá, i en formen part Carlos Lamela, arquitecte de les noves Terminals T4 i T4S de l’aeroport de Madrid-Barajas i de la remodelació de l’estadi Bernabeu; José María Ezquiaga, Premi Nacional d’Urbanisme i encarregat del disseny del PAI de Benimaclet; Marina Sender, presidenta del Col·legi d’Arquitectes de València; Alejandro Escribano, director del pla general d’ordenació urbana vigent de València; i Fran Silvestre, premi MHK a Berlín el 2009 i Premi Nagrade Hise el 2011. La vicepresidència la detindrà Juan Giner, regidor responsable d’Urbanisme en el consistori.

Gómez critica el retard

La portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Gómez, va denunciar dimarts que María José Catalá continua paralitzant el projecte Re-natura, de Miquel del Rey, per a la plaça de l’Ajuntament, després d’accedir a l’expedient del concurs d’idees. “El procés de contractació continua en el mateix punt en què va quedar el maig del 2023”, ha indicat, i ha lamentat que “les úniques fites de la Capitalitat Verda són la suspensió dels projectes que la van fer possible, mentre que aquest reconeixement continua sense activitats que arriben a la ciutadania”.

Gómez va recordar que el projecte Re-natura va ser el guanyador d’un concurs d’idees que va comptar amb un ampli procés de participació ciutadana que María José Catalá “menysprea per pur sectarisme i negacionisme”. “No pot imposar les seues manies personals sobre el criteri de professionals de prestigi reconegut com Miguel del Rey”, va advertir.

“Per l’opacitat amb què és gestionat aquest assumpte, comencem a sospitar que la paralització puga deure’s al fet que la senyora Catalá intenta introduir-hi canvis, com el retorn del vehicle privat a la plaça o, en el pitjor dels casos, que vulga anul·lar el concurs d’idees desenvolupat per un jurat independent perquè el projecte recaiga en un altre equip que puga ser del gust o més pròxim als interessos de la senyora Catalá”, va dir Gómez.