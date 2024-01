Catalá pega portada al Síndic i no donarà a l’oposició de València més participació en les comissions

La portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Gómez, va anunciar dijous que la seua formació ha presentat un recurs davant el Consell Jurídic Consultiu davant la negativa de l’alcaldessa de València, María José Catalá, a atendre les recomanacions del Síndic de Greuges en què advertia que la composició del seu Govern redueix el nombre de comissions i de regidors de l’oposició amb representació i capacitat de presentar mocions i preguntes en cadascuna.

Tal com va informar elDiario.es, en la seua resolució, el Síndic recomanava modificar “l’acord de creació de les comissions permanents ordinàries adoptat pel ple de l’Ajuntament de València en la sessió extraordinària del dia 28/07/2023” i adoptar “totes les mesures que siguen necessàries per a canviar, de manera consensuada amb tots els grups municipals, la regulació actual del Reglament Orgànic del Ple de la manera més favorable a l’exercici del dret fonamental a participar en els assumptes públics amb la finalitat de potenciar el control, la transparència i la rendició de comptes”.

El Síndic va advertir que “no sols es vulnera directament el seu dret fonamental a l’exercici del seu càrrec públic, sinó que també, encara que siga de manera indirecta, es posen obstacles improcedents a la plena efectivitat del dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics, pedra angular del nostre sistema democràtic”.

Gómez, que es va manifestar en aquests termes després de rebre la notificació en què Catalá rebutja una resolució que, va recordar la portaveu socialista, era “una garrotada al caciquisme i la incompetència de María José Catalá” que “ha respost amb el despotisme que esperàvem”. Per això, va assenyalar que els socialistes ja han presentat el recurs davant el CJC i ha manifestat que, en cas que aquest òrgan es pronuncie en línia amb el Síndic, Catalá “no tindrà més remei que acatar la legalitat”.

“No ha acceptat la garrotada que li va donar el Síndic i s’enroca en una posició antidemocràtica de no deixar participar els regidors del Grup Socialista en les comissions informatives del ple”, va denunciar, i va manifestar que es tracta d’“una decisió que el mateix Síndic va qualificar d’arbitrària i que podia vulnerar els drets fonamentals dels regidors”.

En aquesta línia, va lamentar que Catalá “té un caràcter cada vegada més dèspota”, per la qual “poc ens ha sorprés aquest informe en què es declara pràcticament insubmisa”. “S’enroca i diu que no complirà les directrius que li manen, tal com prevéiem, així que li volem anunciar i advertir que ja hem interposat un recurs per vulneració dels nostres drets fonamentals i que es veurà obligada a respondre al CJC”.

En aquesta línia, la portaveu del Grup Municipal Socialista va advertir María José Catalá que, si el CJC “manté el mateix criteri, es veurà obligada per mandat legal a complir les obligacions que li mana la llei, que són respectar els drets de l’oposició”.

A més, va manifestar que “les raons que donen per no complir i no acatar les directrius de la Sindicatura és que en les comissions informatives es tracten pocs assumptes ”. “Cal tindre poca vergonya per a posar blanc sobre negre directament des de l’Alcaldia que en les comissions informatives ara es treballa poc i els assumptes que s’hi tracten són pocs”, va finalitzar.

En la seua resposta, l’Ajuntament recorda que en la seua pròpia resolució el Síndic reconeix que “la legislació de règim local reconeix al ple de la corporació la potestat discrecional de determinar tant el nombre de comissions informatives com la quantitat de persones integrants d’aquestes i que són els grups polítics els que tenen la competència per a designar lliurement els regidors que en formen part com a titulars o suplents, sense que hi haja reconegut legalment un dret dels càrrecs electes a participar com a titulars en una comissió almenys, llevat que es tracte de regidors no adscrits”.

Per aquest motiu, consideren que “l’acord del ple de l’Ajuntament de València del 28 de juliol de 2023 pel qual s’acorda crear les comissions informatives permanents s’ajusta a la legalitat vigent”.