Centenars de dones es manifesten a València contra els assassinats masclistes i la violència vicària

Centenars de dones s'han concentrat en la plaça de l'Ajuntament de València la nit d'aquest divendres per a protestar contra els assassinats masclistes i contra la violència vicària que pateixen els fills. En la manifestació ha sigut present el record a la xiqueta de sis anys trobada morta en el fons de la mar a Canàries després d'haver sigut segrestada per l'exmarit d'una dona mentre es busca a una germana més xicoteta.

"Un maltractador no és un bon pare", han cridat les concentrades, que també han al·ludit en els seus lemes al cas de Juana Rivas, la dona condemnada per no voler entregar els seus fills a la seua exparella, per a la qual han reclamat la llibertat.

Prou de violència vicaria!#JuanaRivas, llibertat!

Un maltractador no és un bon pare!



La concentració ha coincidit amb unes altres desenes de protestes convocades per les organitzacions feministes en ciutats de tota Espanya.