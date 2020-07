CGT denuncia López Jaraba i José Luis Moreno per haver quadruplicat el preu d’un programa per a Canal 9

El sindicat CGT ha presentat una denúncia contra l’exdirector d’RTVV, José Luis López Jaraba, i contra el productor José Luis Moreno, per la contractació d’un programa al qual haurien quadruplicat el preu de mercat, i que va acabar costant 1.785.295 euros, pel contracte signat el 2010.

La denúncia, presentada el 15 de juliol passat en el jutjat de guàrdia de Paterna, assenyala una possible contractació irregular d’RTVV a la productora de Moreno Alba Adriática SL del programa De un tiempo a esta parte en compensació per la cancel·lació del deute d’un altre programa anterior, Planta 25. El sindicat assenyala que la pericial duta a terme sobre aquest programa el valorava en 400.000 euros, mentre que no hi ha una valoració d’aquest programa per cap de les dues parts contractants.

Aquesta denúncia es presenta perquè no es va acceptar la declaració com a testimoni de José Luis Moreno en el judici contra López Jaraba, que ja incloïa aquesta contractació, i tampoc la pericial per no haver arribat a temps del tancament sumarial, judici que dijous declarava no culpable l’exdirector general d’RTVV. En la denúncia s’apunta també altres possibles responsables, com l’equip jurídic d’RTVV i la Comissió Delegada de la Junta Central de Compres d’RTVV.

En la mateixa denúncia també s’inclou una altra part del mateix judici, com són les factures presentades per López Jaraba en concepte de “despeses de representació”, que superen els 100.000 euros, segons informació periodística “i que no tenen relació amb la seua faena com a director general (despeses de restaurants en cap de setmana, festius, a Madrid, Barcelona etc.)”, assenyala CGT. Per aquest concepte el sindicat apunta una possible malversació de fons públics i prevaricació administrativa.

Un tercer punt de la denúncia contra López Jaraba es refereix a una gestió irregular de l’ERO (expedient de regulació d’ocupació) d’RTVV, ERO que va tombar el TSJCV. En aquest apartat assenyala que en l’expedient que va afectar 1.608 treballadors, finalment se’n van excloure 186 gràcies a alteracions de criteri quan ja s’estava acomiadant gent que es podria haver beneficiat per aquests nous criteris, i que aquest canvi de criteri va ser “pres de manera unilateral i per endavant” i de manera “arbitrària”. S’assenyala com a casos més sagnants que es va excloure gent que havia sigut contractada temporalment mentre sí que es va acomiadar treballadors que van entrar per oposició a l’ens públic.