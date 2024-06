Cienciologia llança a València una campanya de captació adreçada a professors de centres educatius

Entra una persona en un centre educatiu i demana permís per a deixar uns quants fullets publicitaris al costat del tauler d’anuncis. Altres vegades, simplement els fica en la bústia. No res fora de l’habitual, passa cada dia. Uns són descomptes per a un espectacle infantil, altres anuncien la inauguració d’un parc de boles pròxim o d’una acadèmia per a millorar l’anglés fora de l’horari escolar. En aquesta ocasió, el que arriba és una mena de full de mà una mica més gran del normal i amb paper de millor qualitat que ofereix un curs per a educar els més joves en drets humans. Segons ha pogut comprovar elDiario.es, diversos centres educatius de València han rebut aquests enviaments.

El que no sap ningú, i en cap moment s’especifica, és que darrere d’aquest curs impulsat per l’associació Joventut pels Drets Humans, s’amaga l’Església de Cienciologia, un polèmic culte ufològic fundat el 1954 per l’escriptor Ron L. Hubbard i amb presència a València des del 1985. En els centres consultats, cap dels seus responsables coneixia la relació entre totes dues entitats.

Encara que hi ha unanimitat entre els experts a qualificar Cienciologia com una de les sectes destructives més perilloses i dures de combatre, a Espanya és totalment legal. L’entitat està inscrita en el Registre d’Institucions Religioses des del 2007, en compliment d’una sentència de l’Audiència Nacional.

El remitent dels polèmics fullets és, aparentment, Joventut pels Drets Humans (el verdader nom dels quals és Youth for Human Rights International, YHRI), una associació que no està registrada a Espanya, cosa que no significa que la seua activitat tinga res d’il·legal. En realitat, darrere d’aquesta acció està l’Església de Cienciologia. Atés el proverbial secretisme de l’organització ‘mare’ –han declinat participar en aquest reportatge– i que YHRI manca d’interlocutor a Espanya, és impossible saber el verdader abast d’aquesta campanya.

De fet, per a qualsevol contacte, la seua web remet a la central de l’organització, situada a Los Angeles, mentre que la pàgina oficial de l’Església de Cienciologia a Espanya no l’esmenta. Els fullets distribuïts a València –i pot ser que en altres llocs– s’han imprés als Estats Units. Cal afegir que la web mateixa especifica que els drets dels continguts pertanyen a Cienciologia i als hereus de Hubbard, la qual cosa confirma la relació entre aquesta i YHRI.

El curs

“Tothom té 30 drets humans. Ningú té dret a usar-los malament” és el ganxo que utilitza el fullet per a atraure l’atenció dels professors. Una vegada captat l’interés, ofereix –totalment debades– un paquet educatiu multimèdia. Aquest paquet està format per una guia per a l’educador amb plans per a tot un semestre (inclou tasques per a casa) i amb continguts específics per a Primària i Secundària.

A més, 24 exemplars d’un fullet amb una versió il·lustrada de la Declaració Universal de Drets Humans i el documental United, dirigit per la directora d’YHRI Mary Shuttleworth que, asseguren, ha sigut premiat en múltiples ocasions, encara que no apareix en cap base de dades de cinema disponible en Internet.

Per a donar credibilitat al curs, la pàgina web ofereix una sèrie de testimoniatges de persones que ha recorregut als materials i els valora molt positivament. Però com que no hi figura cap nom, és difícil pensar que no són totalment inventats.

Per exemple, un presumpte ambaixador, representant permanent i observador de l’ONU per a la Unió Africana assegura que l’“organització és summament elogiable” per dur a terme aquest projecte; un fundador i director d’Amics de les Nacions Unides afirma que “Recomanaria vigorosament Joventut pels Drets Humans a institucions i organitzacions de joves»; i una ministra de l’estat d’educació superior de Ghana afig: ”Em va impressionar la seua passió pel projecte“.

Associació polèmica

La situació legal de Cienciologia és controvertida, ja que en alguns països és considerada una secta i en altres –com Espanya– té rang de religió. El reconegut expert Luís Santamaría del Río, investigador de la Xarxa Iberoamericana d’Estudi de les Sectes (RIES, pel nom en castellà), és dels que la considera una organització molt perillosa. “Crida l’atenció que es presente a vegades com una entitat dedicada a la defensa i la promoció dels drets humans, tot i que no es caracteritza precisament per defensar-los. Si ens atenim als centenars de testimoniatges d’exmembres repartits per tot el món, tots coincideixen a descriure graus molt elevats de violència psicològica”.

“Cienciologia té molt bones estratègies de màrqueting, molts diners, i un bon nombre d’organitzacions pantalla que utilitzen finalitats aparentment filantròpiques per a fer arribar el seu missatge. Els drets humans, en aquest cas, són l’argument per a captar possibles adeptes. L’estratègia no és nova i l’han utilitzada altres vegades: les seues societats afins els serveixen per a fer proselitisme i, posteriorment, és quan arriben les ofertes de cursos de millora personal, i els intents per a atraure la gent cap a Cienciologia”, afig.

Santamaría és autor d’un estudi publicat per la Universitat de Valladolid titulat, precisament, Un mapa de la organización de la Iglesia de Cienciología y sus entidades dependientes. “Joventut pels Drets Humans és només una de les seues tantes organitzacions, i en té de molts tipus per a acostar-se a diferents col·lectius”, explica. La llista no exhaustiva inclou entitats com World Institute of Scientology Enterprises (WISE), dirigida a empresaris; Association for Better Living and Education (ABLE), de caràcter social; Applied Scholastics International, també destinada a docents; o Citizens Commission on Human Rights (CCHR), coneguda per les seues campanyes contra la psiquiatria, la seua bèstia negra. D’altra banda, Joventut pels Drets Humans és molt similar a altres iniciatives com Units pels Drets Humans o a la Comissió de Ciutadans pels Drets Humans.

La secta pop

Cienciologia és una organització religiosa creada el 1954, a Califòrnia, per l’escriptor de ciència-ficció Ron L. Hubbard, anys després d’haver intentat, amb èxit, fer-se un buit en el naixent món de l’autoajuda i la superació personal amb el seu llibre Dianètica: la ciència moderna del poder mental.

Segons l’escriptor i periodista Eduardo Bravo (autor de llibres com Ummo, lo increíble es la verdad o AAA. Del peronismo mágico al caso Almirón), “Cienciologia és una secta pop, un producte del seu temps. És la suma del clima de la Guerra Freda, l’auge de la ciència-ficció, i el naixement de l’autoajuda i la new age”. El nucli de les creences de Hubbard, explica, “no té res a envejar a les novel·les que escrivia. Xenu, el dictador de la Confederació Galàctica, va portar a la Terra fa uns 75 milions a tots els seus enemics, els va ficar en volcans (entre els quals, el Teide), i va llançar bombes atòmiques per a fer-los desaparéixer”. Però els esperits d’aquests éssers –coneguts com a Tethans– “es van adherir als éssers humans, i són la causa de tots els seus problemes. Només la pràctica de la cienciologia els permet deslliurar-se’n”.

Una dada molt curiosa, apunta l’escriptor, “és que Hubbard va tindre una relació bastant intensa amb Espanya i va estar almenys a les Canàries i a València. Com que ho filmava i ho fotografiava tot, en algun arxiu de l’organització deu haver-hi material d’aquesta època amb un gran valor sociològic”.