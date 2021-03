Ciutadans, amb un grup dividit, espera que Arrimadas propose un nou portaveu en les Corts Valencianes

L’abrupta eixida de Toni Cantó com a portaveu de Ciutadans en les Corts Valencianes deixa el partit dividit i escapçat. El portaveu organitzava dimarts una emotiva trobada per acomiadar-se dels seus companys i traslladar el que va passar en la breu reunió que va mantindre el dirigent a Madrid, abans de pegar un colp damunt la taula, i per comunicar al grup formalment la seua marxa.

La marxa de Toni Cantó deixa al partit sense un lideratge clar i reobri algunes ferides en el si valencià de la formació. Els diputats crítics amb les seues accions han reivindicat més protagonisme en la nova directiva del grup després de dos anys desplaçats en l’activitat parlamentària. Els diputats consultats per elDiario.es després de la reunió no tenen clar quin és el procediment per a elegir un nou portaveu del grup, però sí que ha de ser la direcció estatal qui marque les línies a seguir. El partit planteja i el grup vota.

Alguns parlamentaris han reclamat una reunió urgent amb l’executiva d’Inés Arrimadas per exigir un cap visible consensuat amb tot el grup, que està partit pel mig. “No tragarem”, indiquen els crítics, en referència al candidat o candidata que propose la nova direcció. Amb l’eixida de Cantó i l’entrada d’Asunción Sanchis –la següent diputada en les llistes per València– canvia l’aritmètica en el grup i deixa el sector crític amb 9 dels 18 parlamentaris que componen el grup. El reglament de les Corts Valencianes indica que en l’escrit de constitució del grup parlamentari ha de figurar el portaveu, però no apunta, en cas de canvi, quants diputats són necessaris si hi haguera votació. Atesos els precedents –el canvi en Podem– s’entén que es necessita una majoria absoluta.

Les disputes a escala nacional que van passar a l’eixida d’Albert Rivera de la formació taronja havien entelat els conflictes en el grup valencià, que amb l’eixida de Cantó s’han incrementat. En el grup perviuen dues sensibilitats: un sector més afí a Emilio Argüeso, l’home de Fran Hervías a la Comunitat Valenciana i a qui s’apunta com a col·laborador en la contramoció de censura de Múrcia i un altre de més afí a l’exportaveu, amb diputats que Cantó va incorporar a les Corts Valencianes i a qui el síndic, llavors, atorgava més protagonisme en l’activitat parlamentària. En aquest grup estan les portaveus adjuntes Ruth Merino i Mamen Peris, a qui s’apunta com a probables successores. Argüeso, actualment senador, va ser diputat en la legislatura passada i és el padrí polític de la meitat dels diputats autonòmics des de la seua etapa com a secretari d’Organització. Formalment no té pes en el partit a la Comunitat Valenciana, però sí deixebles i influència.

Fernando Giner, un dels rivals de Cantó en el terreny orgànic i portaveu a València, va entrar dilluns en la direcció d’Arrimadas i ho aprofitava per a carregar contra Cantó, assenyalant una pretesa operació del PP per desvalisar Ciutadans: “En les pròximes hores i dies hi haurà notícies sobre altres persones que se’n van de Ciutadans i que això forma part d’una operació muntada pel PP”, expressava Giner, i afegia que “Toni Cantó sabrà el que farà en un futur, personalment, el que tinc clar és que estar en Ciutadans comporta ser molt ferm en la lluita contra la corrupció i això és el que estem fent les persones que ens mantenim lleials al projecte”. Unes sospites compartides per càrrecs com Edmundo Bal i que, després del canvi de sigles de Fran Hervías, deixen els dirigents de Ciutadans en alerta.