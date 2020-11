Ciutadans pacta amb Oltra unes esmenes que reforcen les línies del Govern del Botànic

El portaveu de Ciutadans en les Corts Valencianes, Toni Cantó, treia pit dijous en la sessió de control al president Ximo Puig d’haver aconseguit un compromís per a la “contractació de 500 infermers i 250 professionals mèdics i la creació de dues mil places noves en residències de majors, mil auxiliars nous i millores en les condicions salarials del sector”.

L’equip de Toni Cantó ja fa setmanes que negocia amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i des de la setmana passada treballa amb el gabinet de la vicepresidenta, Mónica Oltra, per tancar el suport de la seua formació als pressupostos del Pacte del Botànic. El termini per a presentar esmenes als comptes públics s’ha tancat dijous al migdia, i a primera hora el síndic taronja donava per tancat l’acord. “N’estem molt orgullosos”, afirmava en la sessió de control.

Les esmenes que ha presentat Ciutadans reforcen les polítiques que des de fa sis anys impulsen les tres formacions del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) i que aposten pels serveis públics i l’economia de les atencions, conceptes a què apel·la el president Puig quan parla de “keynesianisme intel·ligent” o l’acord mateix del Govern en els seus eixos programàtics.

Les propostes pactades amb el departament de la vicepresidenta no tenen impacte econòmic, sinó que reforcen les línies ja existents, com l’atenció a persones dependents i la capacitat del sector públic. Gran part de les esmenes presentades a la secció 16 –el capítol presentat a la conselleria d’Oltra– es fan als annexos d’objectius, sense alterar les línies econòmiques. Així doncs, Ciutadans afig objectius com aconseguir les ràtios establides per l’OMS en les prestacions d’atenció residencial de persones majors –que ve pressupostat en tres línies diferents amb un total de 46 milions d’euros–, incorporar nous indicadors de places per a residències o els centres de dia, potenciar l’acció concertada –ja existent– en l’àmbit competencial del contracte programa o augmentar les retribucions salarials al personal sociosanitari. En aquests àmbits, la conselleria ja ha pressupostat 23,8 milions per a l’ampliació i el manteniment de places i l’acord d’equiparació salarial es va anunciar en unes quantes rodes de premsa prèvies a la presentació del projecte de pressupostos.

Aquesta tònica que es repeteix en departaments com Sanitat, en què Cantó demana “reforçar la xarxa sociosanitària entre els departaments de salut i els centres residencials del seu àmbit, amb dotació de personal sanitari concorde a l’índex de risc i d’intervenció sanitària, i amb una previsió, dins del pla de reforç COVID de la CSUISP, de 250 llocs de personal facultatiu i 500 llocs de personal d’infermeria”.

El portaveu de Ciutadans ha condicionat el seu suport eventual als pressupostos de la Generalitat Valenciana al reforç de l’atenció sociosanitària i a un paquet d’ajudes als sectors econòmics més afectats per la pandèmia, com són el turisme, l’hostaleria i l’oci nocturn, que arrosseguen dificultats serioses per desenvolupar la seua activitat amb les restriccions de salut pública. En el ple, Cantó expressava alegria per haver aconseguit que la Generalitat es comprometa a crear “un fons d’ajudes directes d’uns huitanta milions d’euros que es destinarà als autònoms i als sectors més afectats per la pandèmia”, i una inversió de 3,5 milions d’euros en la creació d’un bo comerç per a fomentar les compres de proximitat. Sobre la reforma fiscal, a la qual s’oposa, contínua insistint que una baixada de l’IRPF generaria més recaptació.