Una colombiana sense visat de residència i amb cita per a demanar asil va ser retinguda 20 hores i s’exposa a l’expulsió

Igual que va passar fa unes setmanes, quan es va obrir expedient sancionador a una dona sense permís de residència que va acudir primer al jutjat i després a comissaria a denunciar que li havien furtat el passaport –els fets han sigut traslladats per Esquerra Unida al Congrés i al Parlament Europeu–, una altra migrant, en aquest cas S. M., de nacionalitat colombiana, ha rebut una proposta d’expulsió per mancar de visat de residència a Espanya.

En aquest últim cas, aquesta persona tenia una cita per a sol·licitar asil i va ser retinguda per la Policia durant més de 20 hores per identificar-la, segons ha denunciat l’ONG València Acull, que considera “irregular” l’actuació policial, perquè en el procediment d’expulsió incoat “no consta que la van detindre únicament per identificar-la i es va superar el temps permés legalment per a una identificació (un màxim de sis hores)”. A més, sostenen des de l’entitat cívica que no es va tindre en compte que la dona no té antecedents de cap mena i ja disposava de cita per a sol·licitar asil: “Si no l’ha poguda aconseguir abans, és per causes alienes a la seua voluntat: el col·lapse que pateix el sistema mateix de cites”.

Els fets es remunten al 8 de setembre passat, al voltant de les 17.30, quan el cotxe d’un amic en què viatjava S. M. va ser detingut en un control de trànsit que feia la policia als voltants de la comissaria del carrer de Bailén, a València. Segons relaten des de València Acull, els agents van sol·licitar primer la documentació del vehicle i la personal al conductor; posteriorment li la van demanar a ella, “que va mostrar la foto del seu passaport en el mòbil, ja que té por de perdre l’original”. L’agent, segons comenten des de l’ONG, no hi va posar objeccions “i fins i tot, pel que sembla, va comprovar que no tenia cap ordre de cerca pendent”. No obstant això, un altre agent va qüestionar la validesa de la identificació, “li vaig dir el nom i els cognoms i el número de passaport, com una manera de corroborar que les dades que jo deia concordaven amb la identificació del meu mòbil. Va insistir que aquesta no era manera d’identificar-me i em va tornar el mòbil”, recorda la dona. Ella es va posar a escriure en el mòbil per comunicar què li passava i el policia “li va ordenar que l’apagara”.

“Els únics que tenen drets són els espanyols”

S. M. afirma que va apagar el mòbil, però es va oposar al fet que l’agent li’l llevara: “Li vaig dir que jo tenia drets, que no era una delinqüent. El policia em va dir que jo no tenia drets, que ací els únics que tenen drets són els espanyols”. A més, sosté que la va obligar a traure les coses de les butxaques i va cridar una altra patrulla de reforç. Des de València Acull sostenen que la dona va oferir la possibilitat d’avisar el seu fill o un amic perquè portara el seu passaport, i malgrat això, la van fer baixar del cotxe i li van dir que la traslladaven a la comissaria de Sapadors, “per identificar-me i al cap de 10 minuts em soltaven”, indica la víctima.

La Llei de seguretat ciutadana estableix l’obligatorietat de les persones estrangeres d’exhibir la seua documentació i permetre “la comprovació de les mesures de seguretat d’aquesta” quan siguen requerides “i pel temps imprescindible per a aquesta comprovació, sense perjudici de poder demostrar la seua identitat per qualsevol altre mitjà si no la portaren damunt” (article 13). També determina que, si la identificació de la persona “no fora possible per qualsevol mitjà”, els agents podran requerir-la perquè els acompanye a les dependències policials “únicament als efectes de la seua identificació i pel temps estrictament necessari, que en cap cas podrà superar sis hores” (article 16). “A S. M. no li va servir mostrar la foto del seu passaport per demostrar la seua identitat i en Sapadors li van incoar el procediment d’expulsió sense esmentar que havia sigut conduïda a aquesta comissaria amb l’únic objectiu d’identificar-la; d’aquesta manera, van tractar d’evitar el límit de sis hores que estableix la llei”, aclareixen des de València Acull, i insisteixen: “Van ser quasi 21 hores les que va passar detinguda en aquestes dependències, incloent-hi el calabós, des que va ser traslladada per a identificar-la des del carrer fins que va abandonar Sapadors”.

S. M. assegura que va arribar a Sapadors al voltant de les 18 hores del 8 de setembre i no la van deixar en llibertat fins a quasi les 15 hores de l’endemà. Durant aquest temps, declara que va tornar a intentar infructuosament que li permeteren avisar alguna persona pròxima perquè portara el seu passaport original. Assegura que també va dir a la Policia que, després d’uns quants mesos intentant-ho, ja havia aconseguit cita per a demanar asil, encara que no disposava de comprovant, ja que la cita es dona de manera telefònica sense que a la persona se li facilite cap resguard que l’ha obtinguda, “em van dir que ho comprovarien i, després de verificar que era cert, em van indicar que aquesta cita no servia, sense més explicacions”.

Li van incoar un procediment d’expulsió en què s’afirma que a les 19.05 del 8 de setembre, al carrer Sapadors, “va ser identificat [sic] i detingut [sic]” per estar indocumentada, “tot i que realment l’actuació policial va començar quasi dues hores abans al carrer de Bailén i la detenció es va produir únicament als efectes de traslladar-la a Sapadors per identificar-la”. En el document també es ressalta que a la persona “no li consten antecedents ni requisitòries judicials pendents a la detenció”, però “inexplicablement” en el paràgraf següent es diu que a l’estada irregular s’uneix el fet de “constar-li nombrosos antecedents penals [sic]”. A més, s’assenyala que li van notificar la incoació del procediment a “les 12.00 hores del dia 0 de setembre”, encara que ella assegura que no va poder anar-se’n de la comissaria fins a quasi tres hores després.

El dimecres, 4 d’octubre, la dona va acudir a la seua cita per a la petició d’asil a Espanya i va manifestar la seua voluntat de presentar sol·licitud de protecció internacional. Mentrestant, l’advocat d’ofici que li van assignar ha presentat al·legacions sol·licitant l’arxivament del procediment d’expulsió.

Des de València Acull reclamen que la Delegació del Govern arxive la proposta d’expulsió i inicie una investigació i “depure responsabilitats sobre l’actuació policial irregular de què va ser víctima una dona sense permís de residència, l’única infracció de la qual ha sigut no portar damunt el passaport original”.