55 municipis del Consorci València Interior ja poden reciclar càpsules de café d'alumini al contenidor groc

Des d'aquest dijous els veïns de 55 municipis que conformen el Consorci València Interior de residus podran depositar un ampli ventall de productes d'alumini i acer lleuger al contenidor groc, entre ells les càpsules de café d'alumini. Seran més de 900 contenidors els que sumen al projecte, amb una ampliació que beneficiarà a més 210.000 veïns.

Aquesta innovació mediambiental és possible gràcies al conveni de col·laboració signat entre el Consorci València Interior i Nespresso, per a la implementació del projecte pilot per a la recollida, classificació i reciclatge d'aquesta tipologia de productes.

Fa un any, la ciutat de València va ser pionera a Espanya en incorporar aquests materials al contenidor groc, en un projecte pilot conjunt entre Generalitat Valenciana, Ajuntament de València i COAALI, coalició impulsada per Nespresso. Aquest nou conveni signat amb el Consorci suposa una ampliació de l'àrea d'influència d'aquest projecte. Amb aquesta ampliació s'arribarà a més d'1 milió d'habitants de la Comunitat Valenciana.

Thomas Reuter, Director General de Nespresso a Espanya, ha expressat la seua “satisfacció per continuar avançant de mà de les institucions valencianes en l'aprofitament d'un material tan valuós com l'alumini, infinitament reciclable. La Comunitat Valenciana està sent pionera a Espanya posant en marxa un projecte que Nespresso va implantar amb èxit a França. Gràcies al potencial circular de les nostres càpsules, si es reciclen es converteixen en nous productes, i fins i tot noves càpsules en café. Per això, continuarem esforçant-nos perquè el reciclatge siga cada vegada més còmode i accessible per als consumidors.”

D'aquesta manera a partir d'aquest dijous la implementació d'aquest projecte es durà a terme en els municipis d'Ademuz, Alborache, Alcublas, Alpuente, Andilla, Aras de los Olmos, Benagéber, Benaguasil, Bétera, Bugarra, Buñol, Calles, Camporrobles, Casas Altas, Casas Bajas, Casinos, Castielfabib, Caudete de las Fuentes, Chelva, Chera, Cheste, Chulilla, Domeño, Fuenterrobles, Gátova, Gestalgar, Godelleta, Higueruelas, la Pobla de Vallbona, La Yesa, Llíria, Loriguilla, Losa del Obispo, Macastre, Millares, Nàquera, Olocau, Pedralba, Puebla de San Miguel, Requena, Riba-roja de Túria, Serra, Siete Aguas, Sinarcas, Sot de Chera, Titaguas, Torrebaja, Tuéjar, Utiel, Vallanca, Venta del Moro, Vilamarxant, Villar del Arzobispo, Villargordo del Cabriel i Yátova.

A part de les càpsules de café d'alumini, els productes que podran ser depositats en el contenidor groc són molt diversos: paper d'alumini, làmines segelladores d'alumini, veles xicotetes, tubs de pasta de dents, pots d'alumini, tapes de llanda d'obertura, bosses de café, safates d'alumini, filferros i tapes d'alumini del cava.

La consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha destacat l'oportunitat que suposa impulsar l'economia circular a través d'un sistema de transformació del residu en recurs que permet reduir la fracció que acaba en abocador, en línia amb l'estratègia del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana i les metes europees en reducció de residus.

“L'objectiu és continuar millorant les ràtios de recollida selectiva de la Comunitat Valenciana i per a això és fonamental estendre les solucions que faciliten la separativa en origen a través del contenidor groc i les tecnologies innovadores que permeten recuperar l'alumini i l'acer lleuger”, ha indicat Mollà.

Igual que a València, s'activarà de nou l'acció de conscienciació ciutadana ‘Si és lluent va al groc’. Una campanya de comunicació i pedagogia coordinada pel Consorci de València Interior i desenvolupada pels diferents Ajuntaments i que comptarà amb diversos suports per a explicar als veïns com es facilita encara més el reciclatge gràcies a aquesta obertura del contenidor groc.

En aquest sentit, el president del Consorci València Interior, Robert Raga, ha ressaltat aquesta nova obertura com un exemple més del treball diari del Consorci en la recuperació de materials per a poder crear nous productes. “S'evidencia així l'esforç que realitza l'ens quant a la gestió dels residus, amb noves solucions que faciliten la separació de la ciutadania i milloren les xifres de recuperació”, ha afirmat.

Aquesta possibilitat del contenidor groc és complementària a la xarxa de punts de recollida de càpsules de café Nespresso. Des de 2009, Nespresso compta a Espanya amb un sistema de reciclatge de càpsules d'alumini pioner en el mercat, amb més de 2.000 punts de recollida situats en boutiques Nespresso, grans superfícies on es poden adquirir màquines Nespresso, i en punts municipals de recollida de residus amb els quals la companyia col·labora perquè els consumidors puguen depositar les seues càpsules d'alumini usades.