Acció Ecologista Agró critica les “desproporcionades” tales de pins al parc natural de la Puebla de San Miguel al Racó d'Ademuz

Acció Ecologista Agró ha criticat “les tales de centenars de pins adults, sans, i alguns gran grandària” al Parc Natural de la Puebla de San Miguel, en el Racó d'Ademuz, i les han qualificades de “abusives i desproporcionades en un espai natural protegit i de gran valor”.

Els arbres afectats són fonamentalment pins negrals, una espècie de pi més exigent i no tan freqüent a les nostres terres com el pi blanc, més conegut i de major distribució. S'han detectat, segons l'organització ecologista, “molts centenars d'arbres tallats mentre que encara queden altres senyalitzats per a ser abatuts pròximament”.

“La tala resulta encara més absurda i sorprenent quan, en altres paratges naturals valencians, s'està invertint diners provinents de fons europeus per a la conservació i protecció d'aquesta mateixa espècie”, asseguren en el seu comunicat, i afigen que l'acció s'ha denunciat davant la Direcció General de Medi natural i Impacte Ambiental per a demanar explicacions sobre aquesta actuació, especialment els motius que puga haver-hi darrere, i saber qui és el responsable.