Adif adjudica la redacció del projecte de renovació de via del tren entre Xàtiva i Ontinyent

Adif ha aprovat l’adjudicació d’un contracte per a la redacció del projecte de renovació de via en el tram comprés entre les estacions de Xàtiva i Ontinyent (38,2 km), dins de la línia de tren Xàtiva-Alcoi. Aquesta actuació està inclosa en el Pla de Rodalies de la Comunitat Valenciana establit pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El contracte ha sigut adjudicat a Ayesa Ingeniería y Arquitectura per un import de 685.828,36 euros i té un termini d’execució de 12 mesos.

Amb aquest contracte es completa l’adjudicació per a la redacció dels projectes constructius necessaris per a la renovació de la línia d’ample convencional Xàtiva-Alcoi (67,3 km), ja que el projecte de renovació del tram Ontinyent-Alcoi va ser adjudicat el mes de setembre passat per import de 568.344,22 euros.

Des d’Adif s’afirma que aquesta actuació “reafirma el compromís del Mitma i Adif amb la realització de diverses millores i inversions en la línia. L’objectiu és augmentar els paràmetres de fiabilitat de la infraestructura, amb el consegüent benefici per al servei”.

Descripció del trajecte Xàtiva-Ontinyent

El tram comprés entre totes dues estacions compta amb 22 passos a nivell, 7 ponts metàl·lics, 7 túnels i 7 baixadors, a més de les pròpies estacions de Xàtiva i Ontinyent.

Actualment, l’armament de la via està constituït en la seua major part per carril de 45 kg/m, travesses de fusta i balast calcari.